Брынцалов вручил ветерану ВОВ юбилейную медаль в честь 80-летия Победы

В ходе своей рабочей поездки в Балашиху председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым, главой округа Сергеем Юровым и командиром дивизии Дзержинского Дмитрием Кузнецовым навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Золотова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Повод встречи, как отметил спикер регионального парламента, самый торжественный — выполнить почетное поручение Президента России Владимира Владимировича Путина и вручить ветерану юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Низкий поклон за Великую Победу, которую Вы, и все, кто сражался тогда, подарили нам! История не знала такой безграничной любви к Родине, какая была у поколения победителей. Ваша стойкость, мужество и вера помогли одолеть самого страшного врага. Ваш подвиг, подвиг всех наших уважаемых ветеранов, тружеников тыла, не меркнет в веках!» — сказал Брынцалов.

Александр Григорьевич наградой гордится. Получить ее к такому солидному юбилею Победы, по его словам, очень значимо.

«Я очень рад, что дожил до этого времени. И рад получить эту медаль. Она мне очень дорога, — поделился ветеран и обратился в такой знаменательный день ко всем участникам спецоперации, которые сегодня продолжают бравое дело поколения Героев. — Я обращаюсь ко всем нашим боевым товарищам, которые сейчас воюют на Украине. Конечно, они еще молодые и воспринимают это может как-то по-детски, но они делают очень большое дело для всего российского народа и для их, в том числе будущего. Так что я желаю, чтобы они там хорошо выполнили задание, которое Президент перед ними поставил, и вернулись целыми и невредимыми домой».

Александру Григорьевичу рассказали о том, какие еще мероприятия запланированы в победный год. В Подмосковье обязательно будут приведены в порядок памятники и мемориалы — в Балашихе это коснется порядка 70 объектов.

В ходе беседы удалось обсудить бытовые вопросы, поговорить о здоровье. Как подчеркнул в завершении встречи Игорь Брынцалов, «помогать и во все поддерживать ветеранов войны — для каждого из нас честь».

Александр Григорьевич Золотов родился 1 сентября 1921 года в Орловской области. Его биография по праву легендарная. Он прошел всю Великую Отечественную войну, гнал врага до самого Берлина. И даже после тяжелой долгожданной Победы он остался в армии и прослужил там еще 36 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.