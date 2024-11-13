Брынцалов участвовал в освящении камня в основание церкви Воскресения Словущего

День, когда освятят первый камень и заложат его в основание церкви Воскресения Словущего, Валентина Хабара ждала несколько лет. Вместе с местными православными жителями городского округа Черноголовка она собирала подписи и посещала встречи, на которых обсуждали возможность строительства нового храма. На освящение камня приехал также председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«У нас есть прекрасная действующая церковь великомученика и целителя Пантелеимона, рассчитанная всего на 60 мест. Наш городской округ (Черноголовка — ред.) не стоит на месте, развивается, растет число жителей, особенно православных и это очень хорошо чувствуется, когда приходишь на службы, особенно в большие праздники. Людей очень много и все просто не помещаются в церкви. Поэтому я несколько лет вместе с другими жителями радела, чтобы нам построили новый храм. И очень рада, что сегодня присутствую на таком важном историческом событии», — рассказала местная жительница Валентина Хабара.

Разделить с местными жителями торжественный момент приехал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Роман Хожаинов и Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Владыка Николай.

«Сегодня состоялось торжественное освящение камня в основание церкви Воскресения Словущего. Долгожданное событие для местных православных жителей, которые просили построить новый храм. Из-за земельных вопросов начало строительства переносилось на неопределенный срок. Чтобы решить их максимально оперативно, в мае этого года по поручению губернатора была создана рабочая группа, в которую вошли представители духовенства, городской администрации, проектирующей и строительной организаций. И вот, благодаря общим усилиям, сегодня началась история этого храма», — сказал Игорь Брынцалов.

«Храм, правда, нужен и то, что сегодня мы начинаем, даст Бог, придет в свершение в самое ближайшее время. Проект есть и есть люди, которые желают помочь», — отметил Владыка Николай.

Новая церковь будет возводиться по проекту архитектора Дмитрия Пшеничникова и рассчитана уже на 250 прихожан.

«Для нас это огромная радость, что можно будет не тесниться в действующей церкви, и не надо будет ездить в соседние села. Не все люди пожилые, люди с детьми могут это сделать. Храм теперь будет в шаговой доступности», — рассказал настоятель будущего храма Михаил Скворцов.

Местные жители уверены, что храм Воскресения Словущего станет украшением города и привлечет еще больше прихожан. По словам Брынцалова, строительство нового храма — это важное событие в духовной жизни не только наукограда, но и всего региона.

«В этот непростой момент истории не только нашего государства, но и всего мира, особенно важно укреплять наше единение. И это не может проходить без участия церкви. В Московской области особое внимание уделяется не только строительству новых храмов, но и восстановлению старых. Также у нас в регионе более 1 600 объектов культурного наследия религиозного значения, на восстановление которых мы выделяем деньги из бюджета», — отметил Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, в 2024 году на сохранение таких объектов, находящихся в федеральной и региональной собственности, выделено более 156 млн рублей. Часть средств направлена на реставрацию в Коломне ансамбля Бобренева монастыря.

«На 2025 год у нас также предусмотрено финансирование на сохранения объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области — почти 105 млн рублей. Например, будут вестись работы в Серпухове, в Распятском монастыре, в Троицкой церкви, продолжатся работы и в ансамбле Бобренева монастыря», — подытожил Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.