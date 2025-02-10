Брынцалов принял участие в отчетном мероприятии в Балашихе по итогам 2024 года

Во Дворце культуры «Балашиха» с ежегодным отчетом по итогам работы за 2024 год выступил глава городского округа Балашиха Сергей Юров. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, военнослужащие дивизии им. Ф. Э. Дзержинского участники специальной военной операции, трудовые династии, руководители предприятий, правоохранительных органов, общественных организаций, жители. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что округ уверенно развивается и в экономике, и в социальной сфере. Так, строятся и ремонтируются медучреждения, дороги, детские сады и школы. Появляются флагманские объекты.

«В прошлом году мы открыли по президентскому проекту большую школу на 1 500 мест в ЖК «Пехра». Кроме того, при поддержке главы государства начали строительство многопрофильной больницы в Ольгино на 1 123 койки. В округе реализуются и региональные программы при поддержке губернатора. Город стал комфортнее. Здесь самое большое количество парков, скверов. И руководство Балашихи не останавливается на достигнутом», — отметил Брынцалов.

Особую благодарность в адрес присутствующих в зале Игорь Брынцалов выразил за поддержку участников СВО и их семей.

«Это делают и общественные организации, и предприятия городского округа, и неравнодушные жители. Все сегодня консолидировались в решении задач, которые точно являются неотъемлемой частью нашего будущего, нашей общей Победы. Поэтому хочу сказать слова благодарности за общую работу здесь, на территории города, и пожелать нам новых достижений, новых побед и нашей общей Победы», — отметил он.

Сергей Юров представил подробный доклад о том, что удалось реализовать в округе в 2024 году, а также поделился планами на 2025 год. И начал с темы СВО — в этом направлении в городе работа налажена по всем направлениям.

По словам главы округа, благодаря профессионалам своего дела и лично Герою России, командиру легендарного «Витязя» Сергею Лысюку, в Балашихе успешно работает Областной пункт отбора на военную службу по контракту. Вдова героя Леонида Махонина Наталья возглавляет комитет семей воинов Отечества, цель которого — помощь семьям военнослужащих. Волонтеры ежедневно собирают и отправляют на фронт необходимую бойцам гуманитарную помощь. Большой вклад в общее дело вносят и предприятия.

«Говоря о работе в тылу, нельзя не сказать о колоссальном вкладе в общую победу нашего военно-промышленного комплекса. Сегодня перед предприятиями стоит сложнейшая задача обеспечения фронта всем необходимым в тяжелейших условиях санкций и возросшего объема государственного оборонного заказа. Практически круглосуточно специалисты наших предприятий работают для выполнения важнейшей задачи», — подчеркнул глава округа.

Сергей Юров продолжил достижениями в сферах бизнеса и экономики. Он отметил, что в округе большое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению новых налоговых резидентов, реализации инвестиционных проектов. Все это сказывается на росте бюджета.

«Доходы бюджета в 2024 году составили более 28 миллиардов рублей. При этом собственные доходы, обеспеченные ростом городской экономики, составили почти 12 миллиардов рублей, а это на 26% больше, чем в прошлом году. Рост доходов городского бюджета позволяет нам реализовывать мероприятия для достижения национальных целей, поставленных руководством страны, решать поставленные Правительством Московской области задачи по развитию Балашихи. А самое главное — оперативно реагировать на запросы наших жителей, улучшать качество жизни в городе. Об этом всегда говорит наш Губернатор», — сказал он.

Сергей Юров представил итоги работы по каждой сфере и начал со здравоохранения. Так, по его словам, весной в ЖК «Пехра» открылась детская поликлиника на 50 посещений в смену. В декабре начала работу новая большая поликлиника в ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино.

«Жители давно обращались к нам с просьбой построить поликлинику в микрорайоне Алексеевская роща. В прошлом году здесь началось строительство новой поликлиники на 400 посещений в смену. Уже подготовлен фундамент. К концу этого года должно быть завершено строительство, и в 2026 году планируем ввести эту важную, значимую для города поликлинику. Ещё одну большую поликлинику проектируем в микрорайоне Центр-2 на улице Рождественской. Планируем начать строительство к концу 2025 года», — рассказал о планах глава.

Он добавил, что самое главное в любом учреждении — это кадры. Благодаря региональным и муниципальным мерам поддержки, в больницы округа в 2024 году трудоустроено 322 врача и 364 специалиста среднего и младшего медперсонала.

Сергей Юров перешел к сфере транспорта и дорожного хозяйства, выделив одной из главных задач — расширение Носовихинского шоссе, весной там начнутся работы. Кроме этого, он представил данные, что уже заключены контракты на реконструкцию улицы Шестой и Струве. Также выделены средства на строительство съезда на строящуюся развязку федеральной трассы М12 и региональной хорды ЮЛА с улицы Керамической.

Он рассказал, о планах, касающихся Щелковского шоссе и развития МЦД. Не забыл и о реорганизации автобусной маршрутной сети.

«Большая часть маршрутов в микрорайоне Железнодорожный была переведена на работу автобусами большого класса компании МОСТРАНСАВТО. И на сегодняшний день люди имеют возможность комфортно добираться до железнодорожных станций. Также в обслуживание компании передали маршруты в микрорайонах Авиаторов, Алексеевская роща, Новоград Павлино. Благодаря поддержке Правительства области в прошлом году в нашу автоколонну было выделено 33 новых автобуса большого класса», — отметил Юров.

Следующая тема — благоустройство. По словам главы округа, на сегодняшний день в Балашихе благоустроено 26 общественных территорий — 7 парков, 2 лесопарка, 17 скверов. В сфере ЖКХ — тоже есть успехи.

«Для повышения надежности выполнены работы по строительству участков теплотрасс между котельными в Павлино, Ольгино, на проспекте Ленина, что позволило закольцевать систему теплоснабжения в этих микрорайонах. До 2026 года проведем 15 крупных ремонтов — заменим 14 километров труб. В 2025 году начнем масштабную реконструкцию двух котельных», — поделился он планами.

Глава округа остановился и на теме образования, он рассказал о новых школах — в ЖК «Пехра» и ЖК «Героев», и детских садах — в Ольгино, ЖК Измайловский лес и Новограде Павлино. Перечислил адресно, в каких учреждениях удалось провести капремонт. В образовании, как и любой другой сфере, по словам Сергея Юрова, ключевое — это кадры.

«Активно для этого используем региональные меры поддержки педагогов и вводим свои — муниципальные. В прошлом году в наши школы пришли 124 молодых педагога. И привлечено в сферу образования дополнительно 400 новых учителей и воспитателей. Сегодня мы продолжаем эту работу и готовимся к открытию новых образовательных учреждений», — подчеркнул он.

Глава Балашихи также остановился на итогах в сфере спорта и культуры, отметив в завершении, что все, о чем было сказано — результаты совместной работы единой команды.

«По итогам 2024 года Балашиха заняла 6 место из 52 городов области. Мы признаны лучшим городом в Московской области по комплексному развитию социальной сферы, лучшими по развитию массового спорта. По итогам 2024 года мы лидеры по организации работы с населением и по такому важному для нас показателю, как доверие к власти. Конечно, все эти успехи — заслуга команды неравнодушных людей, жителей, общественников, депутатов, специалистов, всех тех, кто вкладывает силы в развитие нашего города. Спасибо вам за поддержку, инициативность, активное участие в жизни Балашихи», — сказал Юров в завершении.

В ходе итогового мероприятия к собравшимся в зале обратился Вячеслав Фомичев.

«Наверное, самая ответственная должность в системе муниципальной власти, да, наверное, не только муниципальной, но и государственной — это глава городского округа. Отвечает за все, начиная с чистоты подъезда, заканчивая больницами. И это очень важно, когда у нас такая сплоченная команда, у нас прекрасные трудовые коллективы. У нас, посмотрите, какие настоящие воинские части, соединения. У нас сделано все для того, чтобы наши жители ощущали заботу и из года в год жили лучше», — подчеркнул он.

Завершил череду выступлений епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

«Для нас, для православных людей, „Прорывом года“ является то активное строительство нового Кирилло-Мефодиевского храма на Рождественской улице, на краю Железнодорожного. Это то, что невозможно было бы представить. Это был долгострой, который никак там не получалось достроить. А сейчас он строится, на глазах становится краше. Низкий вам поклон, Игорь Юрьевич и Сергей Геннадьевич, от всех нас. Завершая свое выступление, хотел обратить наше внимание на то, что наступивший уже год — Год защитника Отечества, год 80-летия Победы. И каждый день во всех храмах наших звучит молитва о Родине, о Победе. Хотел бы пожелать всем нам, чтобы этот год был еще и годом нашей общей с вами Победы», — обратился он ко всем присутствующим в зале.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения — балашихинцев, внесших вклад в развитие своего города, отметили региональными и муниципальными наградами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.