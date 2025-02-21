Брынцалов поздравил ветеранов и военнослужащих Балашихи с Днем защитника Отечества

В зале собрались ветераны, военнослужащие прославленных воинских формирований округа, участники спецоперации, спасатели и медики, работники правоохранительных органов и военно-промышленных предприятий.

Спикер регионального парламента в своей поздравительной речи в первую очередь обратился к ветеранам войны, чей бессмертный подвиг, по его словам, будет жить в веках.

«Сегодня ветераны с нами в этом зале. Они несут с собой на протяжении всей своей жизни пережитое в те страшные годы и передают свои знания новым поколениям, как память о том, что этого не должно повториться. А чтобы это не повторялось, должна быть крепкая армия и должны быть традиции. Вот сегодняшний праздник — именно про это. Я благодарен всем тем, кто сегодня служит в рядах вооруженных сил, тем, кто сегодня, в эти минуты борется за нашу целостность, независимость и за эти традиции. Поздравляю всех сидящих в этом зале воинов, защитников Отечества и в вашем лице всех, кто посвятил себя этой профессии. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия вашим семьям, мирного неба над головой и нам нашей общей долгожданной Победы», — сказал Брынцалов.

Он провел церемонию награждения, которую начал с почетной миссии — вручения четырем жителям округа юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Среди награжденных — бывшие несовершеннолетние узники концентрационного лагеря в Смоленской области Нелли Родионовна Богданова и в Московской области Валентина Яковлевна Кудряшова, труженик тыла Мая Алексеевна Гаспарян, а также бывший несовершеннолетний узник концентрационного лагеря Виктор Иванович Ополченов, который насильно был угнан в Германию из Смоленской области.

Также, в преддверии праздника, спикер регионального парламента вручил награды Московской областной Думы военнослужащим воинских формирований, медикам, сотрудникам полиции и пожарных частей Балашихи.

Поздравления в адрес гостей мероприятия произнес Сергей Юров. Особо он отметил родственников воинов, кто сегодня трудится в тылу и тоже вносит в общее дело свой большой вклад.

«Мы видим, какая огромная, колоссальная нагрузка сегодня ложится на ваших близких. Когда сегодня ребята служат на линии боевого соприкосновения, здесь, в тылу, жены с детьми, родители, сестры, братья, взяли на себя дополнительную нагрузку, так же мужественно, как и вы там на передовой», — подчеркнул он.

Глава округа пожелал всем присутствующим «крепкого здоровья и Победы» и вручил муниципальные награды.

Торжественная часть продолжилась выступлением Вячеслава Фомичева.

«Мы любим наших защитников Отечества, которые сегодня защищают нашу страну от фашизма. У нас есть Герои Российской Федерации. Только в одной дивизии Дзержинского более тысячи награжденных орденами и медалями. Все в нашем городе защитники Отечества — от школьников, которые пишут письма, которые всегда поддерживают наших бойцов, до наших ветеранов. Все мы без остатка отдаем себя для того, чтобы наступила Победа. Мы все ее ждем. Победы нам в этом году. С праздником вас!», — сказал он и вручил награды Госдумы.

К участникам мероприятия обратился епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

«Сегодняшний праздник — это не просто воспоминание событий и чествование ветеранов, это то, что сегодня очень нужно нашей молодежи, которая придет на смену нам. Потому что если не единственная на свете держава, которая сейчас защищает не только свою территориальную целостность и свои традиции, но защищает на самом деле жизнь на земле, то кто защитит? Кто? Если не наша молодежь. Поэтому дай Бог им силы духа, крепости здоровья», — отметил он.

Завершилось мероприятие концертной программой — перед участниками встречи выступили творческие коллективы городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.