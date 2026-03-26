Брынцалов поздравил росгвардейцев в Балашихе с праздником

Торжественное собрание ко Дню войск национальной гвардии России прошло в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу и возложил цветы к памятнику погибшим, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Праздничные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к памятнику воинам трех поколений и минуты молчания в память о дзержинцах, погибших в ходе боевых действий.

Игорь Брынцалов отметил, что дивизия была и остается надежным щитом Подмосковья и всей страны. По его словам, военнослужащие охраняют критически важные объекты и общественный порядок, а также с первых дней участвуют в специальной военной операции.

«Вы выполняете воинский долг очень профессионально на разных рубежах: в боях, контртеррористических операциях, при налаживании мирной жизни на освобожденных территориях, помогаете мирному населению. Иногда ценой собственной жизни. Нашим героям — вечная память», — сказал Брынцалов.

Командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов подчеркнул, что воины-дзержинцы во все времена с честью выполняли поставленные задачи и продолжат это делать. Глава Балашихи Сергей Юров добавил, что история города и дивизии неразрывно связаны, а совместная работа по военно-патриотическому воспитанию и поддержке ветеранов продолжается.

С поздравлениями также выступили заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-Оол, глава Реутова Алексей Ковязин, руководители промышленных предприятий. В завершение мероприятия состоялся торжественный марш парадных расчетов исторической и современной пешей колонны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.