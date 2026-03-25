Брынцалов поздравил росгвардейцев Подмосковья с 10-летием

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии Московской области с 10-летием ведомства на торжественном мероприятии в Подмосковье. В ходе встречи он отметил вклад службы в обеспечение безопасности региона и вручил награды, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Торжественное мероприятие прошло в концертном зале Молодежного культурно-досугового центра. К действующим сотрудникам и ветеранам Росгвардии обратился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Только за прошлый год вы провели свыше шести тысяч спецопераций и обезвредили четыре тысячи преступников. Порядка 90 тысяч режимных объектов находятся под защитой вневедомственной охраны. В 2025 году отработано более 75 тысяч тревожных сигналов, задержаны 50 тысяч нарушителей. За этими цифрами — спокойствие на улицах наших городов, уверенность людей в завтрашнем дне. Отдельных слов благодарности заслуживает работа росгвардейцев в рамках специальной военной операции», — подчеркнул парламентарий.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия и успешного выполнения поставленных задач, а также вручил награды Мособлдумы.

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Сергей Новичков отметил, что за 10 лет ведомство заняло достойное место в системе обеспечения безопасности государства.

«Впереди — новые вызовы, новые победы, новые задачи», — сказал Новичков.

Он пожелал коллегам успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Сотрудников также поздравили руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев, глава Реутова Алексей Ковзяин и председатель совета ветеранов Главного управления Росгвардии по Московской области Иван Панков. В завершение мероприятия ансамбль песни и пляски ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского выступил с концертной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.