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Более чем в 1,2 млн семей Московской области воспитываются 1,7 млн детей

Более чем в 1,2 млн семей Московской области воспитывают почти 1,7 млн детей. В Московской области действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства, который направлен на всестороннюю помощь семьям, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что «этот день — не просто праздник, это напоминание нам, взрослым, о важности заботы и поддержки наших детей. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, и в Московской области делается все возможное, чтобы это обеспечить. Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру, строить новые детские сады, школы, чтобы у каждого ребенка была возможность учиться, расти и развиваться в комфортных условиях».

«Ежегодно количество многодетных семей в регионе растет. Это свидетельствует о том, что наша работа приносит свои плоды, и мы продолжаем создавать самые благоприятные условия для семей. Инвестиции в детей — это инвестиции в будущее нашего региона и всей страны. В Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей. Количество многодетных семей составляет около 112 тысяч, в них воспитывается порядка 360 тыс. детей. В бюджете на меры поддержки семей предусмотрено порядка 45 млрд рублей», — подчеркнул Брынцалов.

Меры поддержки детей в Московской области

Единовременное пособие при рождении ребенка

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

Размер пособия:

при рождении первого ребенка — 20 000 рублей;

при рождении второго ребенка — 40 000 рублей;

при рождении третьего и последующего ребенка — 60 000 рублей;

при рождении двух детей — 70 000 рублей на каждого ребенка;

при рождении трех и более детей — 300 000 рублей на семью.

Подать заявление можно на региональном портале Госуслуг.

Выплата на школьную форму

На обучающегося ребенка из многодетной семьи предусмотрена ежегодная выплата в размере 3 тыс. рублей.

Законом Мособлдумы также установлена новая ежегодная выплата для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Такие семьи получают дополнительно 7 тыс. рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тыс. рублей.

Родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида, положена ежегодная выплата в 13 тыс. рублей.

Выплаты предоставляются в проактивном режиме. Однако в некоторых случаях нужно подать электронное заявление, например, если семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал обучение в школе другого населенного пункта в пределах региона. Заявление можно подать на сайте Госуслуг региона.

Набор первоклассника

Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут получить подарочный набор первоклассника. В набор входят тетради, канцелярские принадлежности, пенал, ранец и прочее.

Если семья признана малоимущей и ежемесячно получает пособие на ребенка, то право на получение набора появляется автоматически. Если семья не признана малоимущей, то необходимо подать заявление на получение набора через портал.

Набор новорожденного

Семьи с новорожденным ребенком могут получить на выбор либо подарочный набор, либо денежную выплату в 20 тыс. рублей на приобретение средств по уходу за младенцем.

Заявление на выплату можно подать онлайн на региональном портале госуслуг в течение 30 дней после получения свидетельства о рождении.

Бесплатный земельный участок

Многодетные семьи Московской области имеют право на получение бесплатного земельного участка.

Подать заявление можно на региональном портале госулуг.

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение

Право на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления имеют:

дети с хроническими заболеваниями, которые находятся в стационарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах;

дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;

дети-сироты;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки:

дети из многодетных семей;

дети погибших военнослужащих;

дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подробная информация по каждому лагерю в регионе доступна на портале, а получить бесплатную путевку можно на региональном портале госуслуг.

Компенсация по ОСАГО

Компенсация в размере 50% предоставляется законным представителям детей-инвалидов. Услуга рассчитана на тех, кто имеет показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации.

Компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам

Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам составляет порядка 8 тыс. рублей.

Оформить можно на региональном портале госуслуг.

Также принят закон о предоставлении ежемесячной выплаты 18 тыс. рублей семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать.

Выплата предоставляется проактивно.

Компенсации ЖКУ

Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% расходов по оплате коммунальных услуг предоставляется многодетным семьям.

Оформить можно на региональном портале госуслуг.

Социальная газификация

Многодетные семьи имеют право на дополнительную льготу в рамках «социальной газификации». Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс. рублей.

Подать заявку можно на региональном портале Госуслуг

Льгота по транспортному налогу

Многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью до 250 л. с.

Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу. Если льгота не предоставлена, можно подать заявление в налоговый орган или на сайте ФНС через «Личный кабинет налогоплательщика».

Бесплатный проезд

Бесплатный проезд по Московской области предоставляется:

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;

родителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

детям из многодетных семей;

одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

законному представителю ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи;

детям до 7 лет.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте:

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;

детям из многодетных семей;

одному из родителей из многодетной семьи;

опекуну, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет;

детям до 7 лет.

Бесплатный проезд на городском наземном транспорте в городе Москве в городском и пригородном сообщении:

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;

родителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

детям из многодетных семей;

лицам, сопровождающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

законному представителю ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи;

детям до 7 лет.

Бесплатный проезд на Московском метрополитене, МЦК:

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;

родителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;

детям из многодетных семей;

лицам, сопровождающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет;

законному представителю ребенка, не достигшего возраста 7 лет, из многодетной семьи;

одному опекуну, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет;

детям до 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.