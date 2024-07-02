Более 7 тыс инвалидов получили квоты для трудоустройства в Подмосковье

В Подмосковье реализуется закон о квотировании рабочих мест, направленный на трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Квота для испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для ветеранов боевых действий. По итогам первого квартала текущего года составила 7 684 места. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На этой неделе отмечается День ветеранов боевых действий. Мы чествуем Героев, которые прошли «горячие точки». И сегодня наши славные парни сражаются за судьбу Родины в ходе специальной военной операции. Важно, чтобы по возвращении домой они смогли как можно скорее вернуться к мирной жизни. И здесь им особенно понадобится помощь в поиске работы», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Мособлдумой был принят закон, которым установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. В Московской области закон о квотировании рабочих мест распространяется более чем на 4 тысячи организаций.

Для работодателей, численность сотрудников которых составляет более 100 человек, квота для приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для ветеранов боевых действий, составляет 1% от среднесписочной численности работников

Работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места по квоте. Всю информацию о вакансиях по квотам они передают службе занятости.

В службе занятости с каждым соискателем проводится индивидуальная работа.

Здесь помогут с профессиональной ориентацией, профессиональным обучением, с психологической поддержкой.

Подать заявление можно на портале «Работа России».

Справки от службы занятости можно получить на региональном портале госуслуг.

Посмотреть перечень вакансий можно на портале «Работа России».

Ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, могут пройти бесплатное профессиональное обучение.

Для обучения можно выбрать любое направление, востребованное в регионе.

Посмотреть перечень образовательных программ и подать заявление можно на портале «Работа России».

За помощью в трудоустройстве можно обратиться в фонд «Защитники Отечества», а также в муниципальные центры помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.