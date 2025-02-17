Более 5,5 тыс человек принимают участие в деятельности студенческих отрядов Подмосковья

Ежегодно в России 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. В Подмосковье это молодежное движение объединяет более 5 500 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Благодаря студенческим отрядам у ребят открывается возможность не только работать, но и развиваться, учиться новому и получать опыт. Например, они могут заниматься строительством, экологией или помогать в организации мероприятий. Так они узнают, как работать в команде и решать реальные задачи», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Студенты могут подрабатывать во время каникул, что помогает им финансово. Позже это может стать хорошим дополнением к их резюме. Студенческие отряды помогают завести новые знакомства и дружить. Кроме того, такое движение способствует патриотизму и активной гражданской позиции.

В 2024 году в трудовой семестр летом выехало порядка 3 420 студентов, которые работали на межрегиональных, всероссийских и региональных проектах. Из них:

1 023 человек — педагогическое направление;

1 542 — сервисное направление;

125 — строительное направление;

109 — отряды проводников;

334 — сельскохозяйственные отряды;

15 — медицинские отряды;

54 — трудовые отряды подростков;

218 — профильные.

Представители студенческих отрядов Московской области летом 2024 года трудились на судостроительном заводе «Арктика», в рыбодобывающей компании «Скит» на Камчатке и Сахалине, где участвовали во всех этапах обработки рыбы, на стройке «Газпром» — «Мирный атом» в Челябинской области. Ребята работали и в «Артеке», помогали организовывать детский отдых.

Студенческие отряды Московской области также участвовали в восстановительных работах ж/д путей Ленинградского направления Московской ЖД.

В этом году кроме Подмосковья студенты также будут трудиться в ряде других регионов. Например, в детских социальных центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма, Владивостока.

Также в 2025 году будут трудоустраиваться те ребята, кому еще не исполнилось 18 лет. Свыше 100 подростков смогут помогать вожатым, стать озеленителями, сборщиками мебели и поработать в крупной торговой сети.

Льготы для работодателей

Работодатели, трудоустраивающие членов студотрядов, могут применить льготу по уплате соцвзносов. Сниженный тариф составляет 7,6 процента.

Условия уплаты страховых взносов по пониженным тарифам следующие:

студенческий отряд включен в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой;

выплаты осуществляются по трудовым договорам или договорам ГПХ (предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг);

выплаты осуществляются в пользу лиц, обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.

Гранты

Региональное отделение три раза становилось обладателем гранта президента Российской Федерации, а также ежегодно получает гранты Федерального агентства по делам молодежи.

Гранты для студенческих отрядов:

Как вступить в студотряд

В студенческий отряд может вступить любой учащийся колледжа или вуза, Подмосковья.

1. Зайти на официальный сайт организации.

2. Выбрать подраздел «Хочу в студенческий отряд».

3. Заполнить анкету. Аналогичную процедуру можно пройти в учебной части своего колледжа или вуза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.