Более 5,5 тыс человек принимают участие в деятельности студенческих отрядов Подмосковья
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Ежегодно в России 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. В Подмосковье это молодежное движение объединяет более 5 500 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Благодаря студенческим отрядам у ребят открывается возможность не только работать, но и развиваться, учиться новому и получать опыт. Например, они могут заниматься строительством, экологией или помогать в организации мероприятий. Так они узнают, как работать в команде и решать реальные задачи», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Студенты могут подрабатывать во время каникул, что помогает им финансово. Позже это может стать хорошим дополнением к их резюме. Студенческие отряды помогают завести новые знакомства и дружить. Кроме того, такое движение способствует патриотизму и активной гражданской позиции.
В 2024 году в трудовой семестр летом выехало порядка 3 420 студентов, которые работали на межрегиональных, всероссийских и региональных проектах. Из них:
- 1 023 человек — педагогическое направление;
- 1 542 — сервисное направление;
- 125 — строительное направление;
- 109 — отряды проводников;
- 334 — сельскохозяйственные отряды;
- 15 — медицинские отряды;
- 54 — трудовые отряды подростков;
- 218 — профильные.
Представители студенческих отрядов Московской области летом 2024 года трудились на судостроительном заводе «Арктика», в рыбодобывающей компании «Скит» на Камчатке и Сахалине, где участвовали во всех этапах обработки рыбы, на стройке «Газпром» — «Мирный атом» в Челябинской области. Ребята работали и в «Артеке», помогали организовывать детский отдых.
Студенческие отряды Московской области также участвовали в восстановительных работах ж/д путей Ленинградского направления Московской ЖД.
В этом году кроме Подмосковья студенты также будут трудиться в ряде других регионов. Например, в детских социальных центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма, Владивостока.
Также в 2025 году будут трудоустраиваться те ребята, кому еще не исполнилось 18 лет. Свыше 100 подростков смогут помогать вожатым, стать озеленителями, сборщиками мебели и поработать в крупной торговой сети.
Льготы для работодателей
Работодатели, трудоустраивающие членов студотрядов, могут применить льготу по уплате соцвзносов. Сниженный тариф составляет 7,6 процента.
Условия уплаты страховых взносов по пониженным тарифам следующие:
- студенческий отряд включен в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой;
- выплаты осуществляются по трудовым договорам или договорам ГПХ (предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг);
- выплаты осуществляются в пользу лиц, обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования.
Гранты
Региональное отделение три раза становилось обладателем гранта президента Российской Федерации, а также ежегодно получает гранты Федерального агентства по делам молодежи.
Гранты для студенческих отрядов:
- Гранты президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Подать заявку можно на сайте фонда президентских грантов.
- Гранты Федерального агентства по делам молодежи. Подать заявку можно на сайте Росмолодежи.
Как вступить в студотряд
В студенческий отряд может вступить любой учащийся колледжа или вуза, Подмосковья.
1. Зайти на официальный сайт организации.
2. Выбрать подраздел «Хочу в студенческий отряд».
3. Заполнить анкету. Аналогичную процедуру можно пройти в учебной части своего колледжа или вуза.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.