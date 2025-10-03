Более 54 тыс педагогов работают в сфере образования в Подмосковье

Каждый год 5 октября в России отмечают День учителя. В Подмосковье трудятся более 54 тысяч педагогов, каждый из которых вносит свой вклад в развитие подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этот день мы говорим слова благодарности нашим учителям за титанический труд, за мудрость, за терпение и за ту огромную роль, которую они играют в жизни каждого ребенка», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области выстроена серьезная система поддержки учителей. В частности, надбавки за классное руководство получают свыше 40 тысяч учителей, почти 5,5 тысячи педагогов получают компенсацию аренды жилья, 73 человека в 2025 году получили сертификаты по социальной ипотеке, свыше 150 молодых специалистов получили «подъемные» выплаты. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы в наш регион приходили работать профессионалы.

Меры поддержки педагогов в Московской области

Компенсация аренды жилья

Ежемесячная выплата в размере от 20 до 45 тыс. рублей, по следующим специальностям: математика, русский язык и литература, физика, информатика, биология, химия, начальные классы.

Выплаты молодым специалистам

Выплата в размере 150 тыс. рублей выпускникам ссузов и вузов, приступившим к работе в качестве педагога.

Выплачивается в два этапа:

50 тыс. рублей при приеме на работу;

100 тыс. рублей — по окончании второго года работы в образовательной организации.

Выплаты за классное руководство

11 тыс. руб. в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более.

16 тыс. руб. в месяц в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек.

Выплата молодым работникам

Выплата 3000 рублей молодым работникам, которые трудоустроились в качестве педагога на последнем курсе колледжа или после третьего курса в вузе.

Ежемесячные доплаты молодым специалистам

Специалистам, окончившим колледжи, вузы и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу устанавливается ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей. Она выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со дня окончания колледжа или вуза.

Молодым специалистам в школах дополнительно устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей.

Жилищные сертификаты

«Социальная ипотека»

Участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

«Бюджетная ипотека»

Социальная выплата 40% от стоимости жилья на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита.

«Земский учитель»

Программа позволяет получить учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, либо город с населением до 50 тысяч человек единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования.

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. Он отметил, что за последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.