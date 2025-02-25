Более 5 тыс учителей Подмосковья получили ежемесячную выплату на аренду жилья

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел отчет о результатах работы за 2024 год в Балашихе. Затрагивая сферу образования, он рассказал о том, сколько школ и детских садов в округе и Подмосковье в целом удалось построить и сколько — обновить. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Особое внимание он уделил вопросу привлечения кадров.

«Чем больше мы открываем школ и садов, тем больше нам нужно педагогов. И здесь важно сделать всё, чтобы замотивировать талантливых учителей и воспитателей работать у нас», — отметил Брынцалов.

Далее он перечислил действующие в Московской области меры поддержки, остановившись на наиболее востребованных из них.

«В феврале прошлого года мы ввели ежемесячную выплату на аренду жилья для учителей по отдельным предметам. Ей уже воспользовались более 5 тысяч педагогов Подмосковья. Из них в Балашихе — более 500 человек», — привел Игорь Брынцалов данные.

С 1 февраля 2024 года учителя Московской области могут получить ежемесячную компенсацию аренды жилья. С 2025 года размер этой компенсации увеличен и составляет от 20 до 30 тыс. рублей.

Она предусмотрена для преподавателей по 7 направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг. Там же можно ознакомиться с условиями получения компенсации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.