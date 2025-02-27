Более 20 спортивных сооружений отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил перед жителями Реутова с отчетом по результатам работы за 2024 год. Он в частности рассказал об успехах, которых удалось достичь в сфере спорта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам спикера регионального парламента, в округе в прошлом году завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Строителей, в котором почти 3 тысячи квадратных метров — переданы муниципалитету. Всего же в регионе в 2024-м открыли 4 объекта физической культуры и спорта, еще 8 — капитально отремонтировали.

Председатель Мособлдумы озвучил планы в этом направлении. «В этом году в Подмосковье планируем завершить строительство и реконструкцию 5 спортивных объектов, капитальный ремонт ждет 23 спортсооружения. Так, в Реутове продолжится капремонт спорткомплекса «Приалит», известного, как стадион «Старт». На его базе будет создан современный тренировочный центр для мальчишек из местной футбольной спортшколы «Приалит» и академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова», — сказал он.

Всего, как было отмечено в ходе мероприятия, в Реутове в настоящий момент численность занимающихся физкультурно-оздоровительной работой — порядка 78 тысяч человек.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.