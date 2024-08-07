Более 14 тыс подростков трудоустроились в Подмосковье за два летних месяца

Во время продолжительных каникул многие современные подростки задумываются о подработке. В Московской области ребята могут устроиться на работу в рамках государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и получать матпомощь. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, молодежь в регионе активная, желающих работать в свободное от учебы время много. И поддерживать их в стремлении быть самостоятельными — необходимо.

«За 2 летних месяца на временные работы трудоустроено свыше 14 тыс. подростков, 27 ребят работают на квотируемых рабочих местах. Средняя заработная плата для них составляет — 21 тыс. рублей в месяц. Кроме того, при трудоустройстве несовершеннолетних граждан в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка — 2 417 рублей в месяц», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что среди популярных среди подростков профессий: подсобный рабочий, уборщик территорий, рабочий зеленого хозяйства.

Как подростку временно трудоустроиться

В Подмосковье государственную услугу по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет предоставляет центр занятости населения.

Подросток, имеющий паспорт, может заполнить заявление:

на портале «Работа России»;

в электронном виде в центрах занятости населения, при этом сотрудники центра могут провести консультации, помочь при заполнении заявления.

Устроиться через образовательное учреждение

Существует возможность трудоустройства в составе группы, сформированной образовательной организацией (школой, колледжем, высшим учебным учреждением).

Если от образовательной организации ранее уже была подана заявка, то подросток может присоединиться к ней по идентификатору заявки, который можно получить в образовательном учреждении. Подобранные вакансии отобразятся в личном кабинете пользователя портала.

Если подросток согласен, то он заключает срочный трудовой договор с работодателем. При групповом наборе образовательная организация посодействует в заключении договора.

Правила трудоустройства для граждан от 14 до 18 лет

С 2023 года при наличии письменного согласия одного из родителей трудоустроиться могут граждане:

получившие общее образование;

получающие его при условии выполнения работы в свободное от учебы время.

В трудовом договоре с несовершеннолетним:

не может быть предусмотрено условие об испытательном сроке;

указывается исключительно сокращенная продолжительность рабочего времени: для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Несовершеннолетние не могут быть привлечены к следующим работам:

с вредными или опасными условиями труда (перечень тут );

к подземным работам;

в сфере игорного бизнеса;

в ночных барах и клубах;

производство, перевозка и торговля спиртными напитками и табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами;

переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные для несовершеннолетних предельные нормы ( тут ).

Дополнительные гарантии для несовершеннолетних работников:

их нельзя отправить в служебную командировку или привлечь к сверхурочной работе;

они должны ежегодно проходить обязательный медицинский осмотр, который осуществляется за счет работодателя;

ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен предоставляться им в любое удобное для них время и при необходимости — до истечения 6 месяцев работы;

увольнение по инициативе работодателя допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение составляют случаи ликвидации организации или прекращения деятельности ИП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.