Более 1,2 млрд рублей выделят на организацию летнего отдыха детей в Подмосковье

В 2025 году по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» планируется выделить более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказала, что в 2025 году планируется оздоровить более 600 тысяч детей.

Министерству социального развития Московской области на 2025 год планируется выделить свыше 727,5 млн. рублей на:

организацию и проведение оздоровительной кампании детей, в том числе предоставление бесплатных путевок;

полную или частичную компенсацию путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, а также проезд организованных групп детей к местам их отдыха и обратно.

Голубев отметил, что в Московской области право на бесплатные путевки в детские лагеря имеют как федеральные, так и региональные льготники, например, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и другие.

Как получить льготную путевку

Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.

Заявление на бесплатную путевку может подать один из родителей, законный представитель. Сделать это можно лично или через уполномоченного представителя. Нужны будут следующие документы:

удостоверяющий личность документ заявителя (родителя, опекуна);

свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (если ему больше 14 лет);

документы с подтверждением льготной категории ребенка.

Кроме того, можно обратиться в МФЦ к сотруднику территориального структурного подразделения министерства социального развития Московской области или в управление социальной защиты населения по месту жительства для получения более подробной информации, консультации и получения практической помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.