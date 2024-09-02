Более 1,1 миллиона детей в Подмосковье посещают различные кружки и секции

В Московской области более 1,1 миллиона детей посещают различные кружки и сессии. Так, в 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула, что по поручению Президента РФ была разработана и реализуется концепция развития допобразования до 2030 года.

«Программы допобразования в нашем регионе реализуются в садиках, в школах, на базе учреждений культуры и спорта, а также в частных образовательных организациях. Задача школы — это дать фундаментальные знания, а дополнительное образование дает возможность углубиться в интересные ребенку тематики, попробовать что-то на практике. Например, ребенок изучил что-то новое на уроке физики и тут же после школы попробовал на основе этих знаний собрать робота, или создать модель для 3D-принтер», — рассказала Самединова.

Она отметила, что в Подмосковье сейчас в рамках нацроекта «Образование» активно создаются детские технопарки Кванториумы и ИТ-кубы — это инфраструктурно-продвинутые лаборатории, где ребята могут научиться, например, программированию, робототехнике и другим самым перспективным на сегодняшний день направлениям.

По ее словам, у родителей есть возможность воспользоваться электронным сертификатом на оплату кружков. С его помощью можно бесплатно записать ребенка в любой кружок или секцию на территории муниципалитета. В прошлом учебном году было реализовано свыше 407 тысяч электронных сертификатов.

Ознакомиться с программами дополнительного образования и организациями, реализующими данные программы, можно на портале единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области».

Воспользоваться онлайн-записью «Прием на обучение в организацию дополнительного образования в Московской области» можно на региональном портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.