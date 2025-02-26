Более 10 тыс инвалидов Подмосковья трудоустроены на квотируемые рабочие места

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого посетил комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» и обсудил вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В центре с января 2018 года реализуется проект, в рамках которого люди с ограниченными возможностями здоровья могут пройти реабилитацию и обучиться различным профессиям.

В мастерских можно научиться, например, деревообработке, швейному мастерству, кулинарии. Здесь есть и прачечное отделение, типография, дизайн-студия, декоративно-прикладное отделение.

Ежедневно в мастерских занимается порядка 100 человек. При этом, как рассказала директор центра Алла Белова, обучающиеся проживают дома, а сюда приезжают именно на занятия. Каждый день в 8 утра 11 автобусов забирают их из Шатуры, Воскресенска, Егорьевска, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Павловского Посада и других округов.

Центр предоставляет возможность тем, кто успешно прошел обучение, получить работу здесь же, в одном из 13 отделений мастерских. На сегодняшний день 27 человек трудоустроены в мастерских, еще 6 — у других работодателей вне центра.

«Мы хотим, чтобы инвалиды твердо встали на ноги, понимали, что они тоже могут зарабатывать деньги. Мы надеемся, что все полученные навыки им очень пригодятся», — подчеркнула директор центра.

С обучающимися также постоянно занимается психолог, задача которого — научить их жить в социуме. Для них проводятся различные экскурсии, при этом большим достижением, по словам Аллы Беловой, является то, что они добираются на них на общественном транспорте и успешно научились им пользоваться.

«Мы сегодня ознакомились с работой нашего учреждения социальной защиты по профессиональной ориентации инвалидов и решили обсудить законотворческие вопросы. Наш комитет, Московская областная дума в целом, очень большое внимание уделяем тому, чтобы трудоустройство в нашем регионе было доступно для тех категорий граждан, которым нужна помощь. Это, прежде всего инвалиды. В нынешних условиях это касается и ветеранов боевых действий», — сказал председатель комитета Андрей Голубев.

Он напомнил, что Мособлдумой был принят целый ряд законов, направленных на поддержку трудоустройства инвалидов.

Так, в частности, Мособлдума приняла закон, которым установила новый размер квоты для приема на работу инвалидов — 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек.

«Мы ввели альтернативу для тех организаций, которые не могут обеспечить квоту для инвалидов — дали им право арендовать рабочие места, заключив договор с другими предприятиями, где созданы все условия для работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Также мы приняли закон, по которому квота считается выполненной только после того, как инвалид трудоустроен. Раньше же предприятие могло просто отчитаться, что оно такое рабочее место создало. Теперь нужно инвалида обязательно принять», — рассказал Голубев.

Лилиана Кулиджанова, заведующая отделом активной политики занятости министерства социального развития Московской области, привела данные, что в 2024 году в счет квоты было выделено 14,8 тыс. рабочих мест для инвалидов у почти 4 тыс. работодателей. На эти рабочие места было трудоустроено более 10,6 тыс. человек.

Всего по уровню занятости инвалидов Московская область занимает 3 место в ЦФО и 6 место по РФ. В настоящее время в регионе трудоустроено 55 тыс. инвалидов.

В 2024 году в Центр занятости обратились 1186 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из них 389 нашли работу.

Как рассказала директор Центра занятости населения Московской области Ольга Пугачева, всего за 2024 год в Центр обратились 65,5 тыс. человек, из них 42,1 тыс. были трудоустроены. Безработными были признаны 19 тыс. граждан.

В 2024 году с помощью Центра занятости прошли обучение 2 тысячи безработных граждан. Из них 419 человек были трудоустроены. Всего Центр предлагает обучение по 70 программам по самым востребованным специальностям, в этом году их количество увеличится до 76.

Субсидии за трудоустройство отдельных категорий граждан в 2025 году

Для работодателей, трудоустраивающих отдельные категории граждан, на федеральном уровне предусмотрены субсидии от СФР.

Приказ СФР от 29.12.2024 № 2714

По приказу № 2714 субсидию можно получить за прием на работу:

Ветеранов боевых действий;

Инвалидов;

Членов семей погибших участников СВО;

Уволенных с военной службы и членов их семей.

Размер субсидии:

3 транша в размере 1 МРОТ + страховые взносы за 1-й, 3-ий и 6-й месяцы трудоустройства.

Условия для работодателей:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате зарплаты

трудоустройство по трудовому договору на условиях полного рабочего дня

зарплата не ниже 2 МРОТ

Условия для работников:

Состоит на учете в Центре занятости в качестве безработного или ищущего работу

не состоит в трудовых отношениях, не ИП, не самозанятый

В целях получения субсидии работодателю нужно направить заявление в службу занятости через личный кабинет платформы «Работа России», к которому приложить перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство граждан.

Служба занятости поможет работодателю с подбором персонала.

После этого для включения в реестр на предоставление субсидии работодатель — должен подать заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Приказ СФР от 29.12.2024 № 2712

Субсидия предоставляется для того, чтобы компенсировать расходы на оборудование рабочих мест для сотрудников-инвалидов.

Размер субсидии:

200 тыс. рублей за одно рабочее место

Субсидию могут получить юрлица и ИП, которые оснастили рабочие места для сотрудников-инвалидов 1 или 2 группы либо ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Условия:

заключение трудового договора на срок не менее 6 мес. на условиях полного рабочего дня;

зарплата не ниже МРОТ;

обеспечение занятости инвалидов на оборудованные рабочие места сроком не менее 9 месяцев в течение 12 месяцев с момента заключения трудового договора.

Заявление на оформление субсидии направляется в центр занятости в течение 3-х месяцев с момента подписания трудового договора с сотрудником-инвалидом. К нему дополнительно прикладывается документация, свидетельствующая о произведенных расходах на организацию рабочего места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.