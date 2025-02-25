Более 1 160 инвестпроектов реализуется в Подмосковье в настоящее время

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета по результатам работы в Балашихе в 2024 году рассказал о поддержке предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Сегодня регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных. У нас реализуется более 1 160 инвестпроектов. Более 320 из них — в сфере импортозамещения», — озвучил он данные и перечислил некоторые адресные меры поддержки бизнеса, которые хорошо себя зарекомендовали.

Например, теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке меньше 2 га. В прошлом году появился налоговый вычет для предприятий, которые безвозмездно передают оборудование образовательным организациям. Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действия льгот для индивидуальных предпринимателей, а также для IT-организаций.

Спикер регионального парламента отметил, что предприниматели Балашихи мерами поддержки пользуются активно. Поэтому округ входит в число наиболее экономически развитых городов Подмосковья.

«Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования свыше 62 млрд рублей. Только в прошлом году создано более 10 тыс. рабочих мест. Привлечено 25 новых налоговых резидентов», — подытожил он итоговыми цифрами по теме.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.