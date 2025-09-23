Бойцы СВО могут бесплатно жить в центре протезирования в Реутове на период лечения

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов вместе с председателем ассоциации ветеранов СВО Московской области Кириллом Лосунчуковым и главой Реутова Филиппом Науменко посмотрел специально оборудованную квартиру для участников спецоперации, пребывающих в округ на протезирование в центр ортопедии и протезирования. Для бойцов, ожидающих изготовление протеза, проживание в ней бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Квартира выделена из муниципального жилого фонда. Силами администрации и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО в ней сделан ремонт, закуплена необходимая техника и мебель. Подъезд к дому также соответствует требованиям программы «Доступная среда».

«Большое спасибо администрации и ассоциации ветеранов СВО, что откликнулись на запрос со стороны бойцов. Квартира отделана по всем стандартам — с широкими проемами и необходимыми принадлежностям. Здесь проводится уборка, если нужно — оказывается помощь в бытовых вопросах. Налажено взаимодействие с предприятием. Будем дальше вместе с Ассоциацией наблюдать, что можно еще сделать. Чтобы поддержать инициативу, которую проявила администрация», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В настоящее время в квартире проживает Алан Казиев из Северной Осетии. Боец получил военно-взрывную травму в конце ноября 2022 года. Долгое время проходил реабилитацию. Сейчас нуждается в протезировании.

Алан рассказал, что попасть в Реутов ему не составило труда.

«Я узнал, что в Подмосковье есть такая организация, обратился в фонд «Защитники Отечества» с вопросом, могу ли протезироваться там. И они сами все сделали. Удобно, что есть где остановиться. Здесь очень хорошие условия: лично мне надо прийти, лечь спать, утром пойти позаниматься, вечером погулять. Я доволен», — сказал Алан.

Он приехал со своим сопровождающим, другом Романом Багуловым. Если такой возможности у бойцов нет — им помогут специалисты местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Созваниваемся с ребятами, узнаем, когда они прибывают, примерно на какой период, приезжают одни или с семьей или нужно сопровождение. Недавно, например, приезжала семейная пара. Жена сопровождала мужа. То есть можно по-разному. Также решаем вопрос их прибытия непосредственно в город. Либо парни сами добираются, если у них есть возможность, если нет — организовываем транспорт. Взаимоподдержка в таких вопросах очень важна», — сказал Александр Манаенко, руководитель Ассоциации ветеранов СВО г. о. Реутов.

Совсем скоро Алан получит два протеза: модульный и плавательный. Последний позволит ему участвовать в спортивных соревнованиях. После он отправится домой — в Осетии его ждут супруга и дочки.

Игорь Брынцалов пожелал мужчине успешного завершения всех процессов протезирования, бодрости духа и скорейшего возвращения к семье.

В завершении встречи председатель Мособлдумы отметил: «неудивительно, что так же как и Алан, бойцы СВО выбирают для протезирования именно Центр в Реутове».

«Предприятие оказывает полный цикл услуг по протезированию: от первичного приема врача травматолога-ортопеда, до изготовления индивидуального протеза и последующей реабилитации пациента. Всего в Центре ортопедии и протезирования для участников СВО изготовлено более 600 протезов, из них 150 — за 2025 год», — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.