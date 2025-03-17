4 надземных и 15 одноуровневых переходов хотят построить в Подмосковье в 2025 году

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил меры обеспечения безопасности пассажиров на ж/д инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Железнодорожная сеть Подмосковья активно развивается, открылись новые линии МЦД, и наша задача, чтобы наши жители могли с комфортом и безопасно переходить через ж/д пути. Поэтому сейчас в Подмосковье активно строятся современные пешеходные переходы. Удобные переходы с лифтами, пандусами и освещением не только безопасны, но и комфортны для мам с колясками, пожилых людей и тех, кто просто спешит по своим делам. Кроме этого, в регионе ликвидируются стихийные тропы, которые создавали угрозу для жизни и здоровья людей. Мы хотим, чтобы путь домой, на работу или учебу был максимально безопасным», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

В ходе обсуждения было отмечено, что по статистике более 50% несчастных случаев на железной дороге в Подмосковье происходят на опасных тропах или связаны с зацепингом. Поэтому в регионе регулярно принимаются меры. Так, в 2024 году:

ликвидировано 200 опасных троп;

установлено свыше 2 тыс. ограждений;

установлено 12 камер видеофиксации;

возведено свыше 60 искусственных ограждений;

проведено более 1 тыс. профилактических дежурств и рейдов.

Активно строятся надземные ж/д переходы. Так, в 2024 году был открыт переход в Серпухове и начато строительство 4 переходов — в Люберцах, в Лобне и двух в Одинцово.

В прошлом году также начато проектирование еще двух переходов: в Королеве на ст. Подлипки-Дачные и в Раменском на ст. Удельная.

Акцент делается не только на безопасности, но и на удобстве — для этого переходы оборудуются лифтами, пандусами.

Кроме этого, в 2025 году планируется построить 15 одноуровневых пешеходных переходов. Вопрос сейчас прорабатывается областью совместно с РЖД.

Положительный эффект есть и от установки камер. С июля 2022 года было установлено 143 камеры на станциях, где было больше всего случаев с летальным исходом. Например, это станции Быково, Весенняя, Пушкино, Тайнинская, Красногорская. После появления камер количество летальных случаев сократилось в 9 раз.

В ходе обсуждения был поднят вопрос борьбы с зацепингом — сейчас он вызывает особые опасения, поскольку в 2024 году количество погибших зацеперов существенно возросло, было зафиксировано 19 случаев. Кроме этого, 6 человек травмировались. С начала года 3 зацепера погибли и 4 получили травмы.

С подростками-зацеперами проводится профилактическая работа — по ним было составлено 40 персональных анкет с указанием состава семьи, успеваемости, психологического портрета и пр.

Минспорта региона составил перечень спортивных секций и дополнительных занятий, куда предложил записаться подросткам, занимающимся зацепингом. В настоящее время трое ребят записались на секции футбола и спортивной борьбы, девять приглашены на тхэквандо и один подросток планирует записаться на секцию бокса.

Для предотвращения зацепинга в чат-боте МТДИ запущена функция «сообщить о зацеперах». Любой пассажир, если увидит зацепера, может сфотографировать его или снять на видео и отправить информацию в чат-бот. После этого сотрудники РЖД, ЦППК, МТППК или полиции смогут использовать эту информацию, чтобы оперативно «снять» зацепера.

Правила перехода ж/д путей

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.

На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути».

Штрафы

За переход железнодорожных путей в неустановленном месте, в случае если в пределах 1 км есть специально оборудованный пешеходный переход, тоннель или мост, обозначенные информационным знаком.

Размер штрафов

1500 рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей;

500 рублей — для остальных регионов.

Куда сообщать о зацеперах

В чат-боте МТДИ можно сообщить о случаях зацепинга. Для направления информации необходимо ответить на несколько вопросов и прикрепить фото или видеоподтверждение

Информация направляется в чат с ответственными сотрудниками МТДИ.

Строительство переходов в 2025 году

У станции Малаховка в Люберцах.

Рядом с ул. Кольцевой в Лобне.

Еще два разноуровневых пешеходных перехода в Одинцовском г. о.:

В районе ЖК «Рублевский».

Возле ул. Баковской и ул. Вокзальной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.