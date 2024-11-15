19 скверов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области реализуется госпрограмма «Формирование современной комфортной городской среды». В этом году в регионе благоустроят 14 скверов, еще 19 запланировано на 2025 год, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На реализацию госпрограммы выделено свыше 1,1 млрд. рублей, в том числе из регионального бюджета — 847 млн. рублей. На сегодняшний день работы завершены по 11 объектам. Один из них, сквер в мкр. Железнодорожный в Балашихе. Который я вместе с главой городского округа Сергеем Юровым сегодня посетил. О благоустройстве сквера на Пролетарской просили сами жители. Они активно голосовали, в итоге проект стал победителем Всероссийского рейтингового голосования, набрав порядка 9 тысяч голосов», — рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сквер стал продолжением «Бульвара цветов» — основной площадки для проведения праздничных городских мероприятий и одновременно пешеходной зоны, по которой жители микрорайона ежедневно ходят к станции МЦД-4.

«Стоимость работ составила 129 миллиона рублей, из которых большая часть — 87 миллиона рублей — из регионального бюджета. Данная зона — еще одна точка притяжения наших жителей. Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Кроме того, для отдыха граждан установлены лавочки и информационные стенды», — отметил Брынцалов.

Глава Балашиха Сергей Юров отметил, что была расширена пешеходная зона и обновлено мощение на площади перед зданием администрации, территорию подключили к системе «Безопасный регион» — все по современным стандартам. На площади сквера ежегодно проводятся городские культурные и праздничные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.