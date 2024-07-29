18 тыс человек заключили контракт в Московском областном пункте отбора бойцов

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе, был открыт более года назад и за это время зарекомендовал себя, как лучший в стране, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, благодаря сплоченному коллективу настоящих профессионалов работа в центре ни на минуту не останавливается, на сегодняшний день сюда обратились уже более 22,5 тысячи человек.

«Из них подали заявление на заключение контракта свыше 20,5 тысячи человек, убыли в часть — порядка 18 тысяч. Это достойный результат, который говорит о том, что каждый из отважных мужчин, принявших решение встать на защиту своей Родины уверен, что ни он, ни его семья ни в чем не будет нуждаться. Кроме всего спектра мер поддержки, принятых, в том числе на уровне нашего региона, предусмотрены выплаты: например, сегодня те, кто заключает контракт на службу в 1-й танковой армии, гарантированно получает 1,7 миллиона рублей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы напомнил, что пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает по принципу «одного окна». Потенциальному контрактнику не стоит переживать: медкомиссию он пройдет, высший уровень боевой подготовки обеспечат опытные инструктора, будет выдана вся необходимая экипировка.

«Также центр наделен полномочиями оказания кандидатам на контрактную службу консультаций — здесь работают юристы и сотрудники банков. Всего специалистами было отработано свыше 16 тысяч обращений. Что, безусловно, свидетельствует о востребованности таких услуг», — добавил Брынцалов.

По наблюдениям Игоря Брынцалова, все это, конечно, может стать «подталкивающим» шагом к заключению контракта, но истинная причина отправиться в зону спецоперации кроется совсем не в этом.

«С теми парнями, с кем мне удалось пообщаться здесь, в пункте отбора, высказываются о принятом решении одинаково. По их словам, это долг настоящего мужчины, убежденного патриота своей страны — пойти и отстоять Россию, вместе с тем свою историю. Ведь наша страна — Родина победителей. И в этом бою Победа точно, как и всегда — будет за нами», — отметил в заключении спикер регионального парламента.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает по адресу: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 2. Узнать о работе пункта отбора можно на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.