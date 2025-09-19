135 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года

В Московской области в третье воскресенье сентября отмечается День благоустройства. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что данная дата, установленная законом Мособлдумы, — это отдельное, особое признание колоссального труда и общественной значимости работы по преображению городов и поселков, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Наш регион кардинально преобразился. С каждым годом в области становится все больше прекрасных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом. Появляются новые семейные точки притяжения, где растут наши дети», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что с 2018 по 2024 годы в Подмосковье благоустроено 273 общественные территории. Среди них — 56 парков, 57 скверов, 122 пешеходные зоны и площади, 38 набережных. Создано 34 парка в лесу и 85 зон активного отдыха.

«Отдельная гордость — это 3 272 детские площадки, которые были приведены в порядок по программе Губернатора. А новое освещение получили 3 958 территорий», — рассказал спикер Мособлдумы.

По итогам 2024 года благоустроено 54 общественные территории, из них 11 парков, 14 скверов, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных. Также приведены в порядок и обустроены 12 парков в лесу и 20 зон активного отдыха (10 катков, 5 летних игровых полей, 5 скейт-парков). За 2024 год обновлены и отремонтированы 703 детские игровые площадки, освещено 216 территорий.

Кроме того, с 2009 по 2024 год обустроено 64 объекта памяти Великой Отечественной войны на территории Московской области.

«Наши успехи оценили и на федеральном уровне. Подмосковье в 2024 году стало одним из лидеров по количеству реализованных проектов, вошедших в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Это высокая оценка нашего подхода и качества работы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В реестр вошли пять благоустроенных территорий Московской области:

  • Набережная реки Коломенки в Коломне, территория вдоль Чкаловского озера в Щелково, набережная реки Синичка в Красногорске — в номинации благоустройства общественных пространств;
  • Парк культуры и отдыха в Жуковском — в номинации озелененных территорий;
  • «Аллея Славы» в Луховицах — в номинации мемориальных зон.

«Но самая главная оценка — это активность и поддержка жителей. С 21 апреля по 12 июня 2025 года проводилось пятое Всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в 2026 году. Более 777 тысяч подмосковных жителей выразили свое мнение. Московская область заняла 2 место в стране по количеству голосов и вошла в число лидеров по числу выбранных объектов для преображения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«У нас большие планы на 2025 год. Запланировано благоустройство 135 объектов, в том числе 15 парков, 10 лесопарков, 14 пешеходных зон, 11 набережных, 16 скверов. Будет обновлено 734 детские игровые площадки и установлено 374 системы современного наружного освещения», — добавил Игорь Брынцалов.

Благоустройство парков в 2025 году:

  • Люберцы, Наташинский парк (объект открыт)
  • Люберцы, Летний парк
  • Подольск, парк Талалихина, набережная р. Пахры (объект открыт)
  • Ивантеевка, городской ПКиО (объект открыт)
  • Протвино, парк «Сказка»
  • Химки, ПКиО им. Толстого (II этап)
  • Лобня, парк Защитников Москвы
  • Электроугли, парк «Липовая Аллея»
  • Королев, парк «Папанинская дача»
  • Подольск, лесопарк «Березки»
  • Серпухов, парк «Питомник»
  • Красногорск, городской парк
  • Лыткарино, парк усадьбы Чернышевых
  • Лотошино, парк «Славянской дружбы»
  • Электросталь, парк у бассейна «Кристалл» (Затишье)

Благоустройство лесопарков в 2025 году:

  • Балашиха, Кучинский лесопарк (объект открыт)
  • Истра, лесопарк «Соколка»
  • Красноармейск, лесопарк «Банный лес»
  • Коломна, парк 50-летия Октября
  • Люберцы, лесопарк «Томилинский лес»
  • Люберцы, лесопарк «Лесная опушка» (II этап)
  • Мытищи, Пироговский лес (I этап)
  • Одинцово, лесопарк «Новая Трехгорка»
  • Орехово-Зуево, Парковский лес
  • Подольск, Климовск, парк «Дубрава»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.