135 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года

В Московской области в третье воскресенье сентября отмечается День благоустройства. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что данная дата, установленная законом Мособлдумы, — это отдельное, особое признание колоссального труда и общественной значимости работы по преображению городов и поселков, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Наш регион кардинально преобразился. С каждым годом в области становится все больше прекрасных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом. Появляются новые семейные точки притяжения, где растут наши дети», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что с 2018 по 2024 годы в Подмосковье благоустроено 273 общественные территории. Среди них — 56 парков, 57 скверов, 122 пешеходные зоны и площади, 38 набережных. Создано 34 парка в лесу и 85 зон активного отдыха.

«Отдельная гордость — это 3 272 детские площадки, которые были приведены в порядок по программе Губернатора. А новое освещение получили 3 958 территорий», — рассказал спикер Мособлдумы.

По итогам 2024 года благоустроено 54 общественные территории, из них 11 парков, 14 скверов, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных. Также приведены в порядок и обустроены 12 парков в лесу и 20 зон активного отдыха (10 катков, 5 летних игровых полей, 5 скейт-парков). За 2024 год обновлены и отремонтированы 703 детские игровые площадки, освещено 216 территорий.

Кроме того, с 2009 по 2024 год обустроено 64 объекта памяти Великой Отечественной войны на территории Московской области.

«Наши успехи оценили и на федеральном уровне. Подмосковье в 2024 году стало одним из лидеров по количеству реализованных проектов, вошедших в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Это высокая оценка нашего подхода и качества работы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В реестр вошли пять благоустроенных территорий Московской области:

Набережная реки Коломенки в Коломне, территория вдоль Чкаловского озера в Щелково, набережная реки Синичка в Красногорске — в номинации благоустройства общественных пространств;

Парк культуры и отдыха в Жуковском — в номинации озелененных территорий;

«Аллея Славы» в Луховицах — в номинации мемориальных зон.

«Но самая главная оценка — это активность и поддержка жителей. С 21 апреля по 12 июня 2025 года проводилось пятое Всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в 2026 году. Более 777 тысяч подмосковных жителей выразили свое мнение. Московская область заняла 2 место в стране по количеству голосов и вошла в число лидеров по числу выбранных объектов для преображения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«У нас большие планы на 2025 год. Запланировано благоустройство 135 объектов, в том числе 15 парков, 10 лесопарков, 14 пешеходных зон, 11 набережных, 16 скверов. Будет обновлено 734 детские игровые площадки и установлено 374 системы современного наружного освещения», — добавил Игорь Брынцалов.

Благоустройство парков в 2025 году:

Люберцы, Наташинский парк (объект открыт)

Люберцы, Летний парк

Подольск, парк Талалихина, набережная р. Пахры (объект открыт)

Ивантеевка, городской ПКиО (объект открыт)

Протвино, парк «Сказка»

Химки, ПКиО им. Толстого (II этап)

Лобня, парк Защитников Москвы

Электроугли, парк «Липовая Аллея»

Королев, парк «Папанинская дача»

Подольск, лесопарк «Березки»

Серпухов, парк «Питомник»

Красногорск, городской парк

Лыткарино, парк усадьбы Чернышевых

Лотошино, парк «Славянской дружбы»

Электросталь, парк у бассейна «Кристалл» (Затишье)

Благоустройство лесопарков в 2025 году:

Балашиха, Кучинский лесопарк (объект открыт)

Истра, лесопарк «Соколка»

Красноармейск, лесопарк «Банный лес»

Коломна, парк 50-летия Октября

Люберцы, лесопарк «Томилинский лес»

Люберцы, лесопарк «Лесная опушка» (II этап)

Мытищи, Пироговский лес (I этап)

Одинцово, лесопарк «Новая Трехгорка»

Орехово-Зуево, Парковский лес

Подольск, Климовск, парк «Дубрава»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.