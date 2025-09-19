135 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года
Фото - © Детская площадка в Дубне/Медиасток.рф
В Московской области в третье воскресенье сентября отмечается День благоустройства. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что данная дата, установленная законом Мособлдумы, — это отдельное, особое признание колоссального труда и общественной значимости работы по преображению городов и поселков, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Наш регион кардинально преобразился. С каждым годом в области становится все больше прекрасных мест для отдыха, прогулок и занятий спортом. Появляются новые семейные точки притяжения, где растут наши дети», — отметил Игорь Брынцалов.
Он добавил, что с 2018 по 2024 годы в Подмосковье благоустроено 273 общественные территории. Среди них — 56 парков, 57 скверов, 122 пешеходные зоны и площади, 38 набережных. Создано 34 парка в лесу и 85 зон активного отдыха.
«Отдельная гордость — это 3 272 детские площадки, которые были приведены в порядок по программе Губернатора. А новое освещение получили 3 958 территорий», — рассказал спикер Мособлдумы.
По итогам 2024 года благоустроено 54 общественные территории, из них 11 парков, 14 скверов, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных. Также приведены в порядок и обустроены 12 парков в лесу и 20 зон активного отдыха (10 катков, 5 летних игровых полей, 5 скейт-парков). За 2024 год обновлены и отремонтированы 703 детские игровые площадки, освещено 216 территорий.
Кроме того, с 2009 по 2024 год обустроено 64 объекта памяти Великой Отечественной войны на территории Московской области.
«Наши успехи оценили и на федеральном уровне. Подмосковье в 2024 году стало одним из лидеров по количеству реализованных проектов, вошедших в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Это высокая оценка нашего подхода и качества работы», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
В реестр вошли пять благоустроенных территорий Московской области:
- Набережная реки Коломенки в Коломне, территория вдоль Чкаловского озера в Щелково, набережная реки Синичка в Красногорске — в номинации благоустройства общественных пространств;
- Парк культуры и отдыха в Жуковском — в номинации озелененных территорий;
- «Аллея Славы» в Луховицах — в номинации мемориальных зон.
«Но самая главная оценка — это активность и поддержка жителей. С 21 апреля по 12 июня 2025 года проводилось пятое Всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в 2026 году. Более 777 тысяч подмосковных жителей выразили свое мнение. Московская область заняла 2 место в стране по количеству голосов и вошла в число лидеров по числу выбранных объектов для преображения», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
«У нас большие планы на 2025 год. Запланировано благоустройство 135 объектов, в том числе 15 парков, 10 лесопарков, 14 пешеходных зон, 11 набережных, 16 скверов. Будет обновлено 734 детские игровые площадки и установлено 374 системы современного наружного освещения», — добавил Игорь Брынцалов.
Благоустройство парков в 2025 году:
- Люберцы, Наташинский парк (объект открыт)
- Люберцы, Летний парк
- Подольск, парк Талалихина, набережная р. Пахры (объект открыт)
- Ивантеевка, городской ПКиО (объект открыт)
- Протвино, парк «Сказка»
- Химки, ПКиО им. Толстого (II этап)
- Лобня, парк Защитников Москвы
- Электроугли, парк «Липовая Аллея»
- Королев, парк «Папанинская дача»
- Подольск, лесопарк «Березки»
- Серпухов, парк «Питомник»
- Красногорск, городской парк
- Лыткарино, парк усадьбы Чернышевых
- Лотошино, парк «Славянской дружбы»
- Электросталь, парк у бассейна «Кристалл» (Затишье)
Благоустройство лесопарков в 2025 году:
- Балашиха, Кучинский лесопарк (объект открыт)
- Истра, лесопарк «Соколка»
- Красноармейск, лесопарк «Банный лес»
- Коломна, парк 50-летия Октября
- Люберцы, лесопарк «Томилинский лес»
- Люберцы, лесопарк «Лесная опушка» (II этап)
- Мытищи, Пироговский лес (I этап)
- Одинцово, лесопарк «Новая Трехгорка»
- Орехово-Зуево, Парковский лес
- Подольск, Климовск, парк «Дубрава»
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.