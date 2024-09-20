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11 лесопарков обустроят в Подмосковье до конца года

В Московской области регулярно проводится масштабная работа по лесовосстановлению. В 2024 году запланировано обустроить 11 лесопарков, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Леса Подмосковья — это наше общее наследие — важно помнить, что они требуют защиты и внимания. Мы должны бережно относиться к этим зеленым сокровищам, заботиться о них, чтобы сохранить для будущих поколений», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В текущем году в Московской области лесовосстановление проведено на площади 246,19 га. Основные работы по лесовосстановлению пройдут в осенний период.

Ежегодно на землях лесного фонда проводятся мероприятия по удалению борщевика Сосновского. В 2024 году борщевик выкошен на площади 696,86 га.

В рамках акций «Сохраним лес» в 2024 году уже было высажено свыше 167 тыс. деревьев. В том числе на землях лесного фонда — более 134 тысяч.

На территориях муниципальных образований акция продолжится до 29 сентября 2024 года. Планируется высадить еще более 17 тыс. деревьев и кустарников.

В Московской области реализуется программа по обустройству лесопарковых зон «Парки в лесу».

В 2024 году запланировано обустроить 11 лесопарков:

Сергиево-Посадский г. о. — лесопарк «Загорское море»;

Лыткарино — лесопарк «Волкуша» (завершение работ запланировано в 2025 году, с июля 2024 года парк доступен для посещений);

Клин — лесопарк «Шариха- Глазовка» («Талицкий лес»);

Красногорск — Опалиховский лесопарк;

Наро-Фоминский г. о. — лесопарк «Апрелевка» («Дубки»);

Подольск — «Дубровицкий лес» (2-я очередь);

Подольск — лесопарковая зона по ул. Высотная;

Пушкинский — лесопарк «Северный»;

Химки — «Химкинский лес»;

Чехов — «Губернский лес»;

Одинцовский — лесопарк «Супонево» (завершение работ запланировано в 2025 году, в 2024 году парк доступен для посещений).

На реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрено свыше 6 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства.