10 млрд руб выделили на реализацию проекта «Цифровая экономика РФ» в Подмосковье

Нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в Московской области с 2019 года и направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу. В нынешнем году в регионе выделили более 10 млрд рублей на реализацию проекта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье в 2024 году предусмотрено финансирование нацпроекта в объеме 10,5 млрд рублей», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что развитие проекта не только создает условия для развития высокотехнологичного бизнеса и укрепляет нацбезопасность, но и повышает качество жизни жителей региона

Более подробно спикер регионального парламента остановился на направлениях нацпроекта и начал с главного — цифрового государственного управления. Направление реализует возможность получения гражданами социально значимых услуг в электронном виде без личного посещения.

Парламентарий отметил, что в регионе все социально значимые услуги переведены в электронный вид, а доля обращений за ними составляет 99,4%, что доказывает удобство данного формата для жителей.

«Всего из 549 услуг и сервисов 375 доступны «в цифре» на региональном портале госуслуг. С начала 2024 года на их получение зарегистрировано свыше 11,5 млн обращений. Самыми популярными были запись к врачу или вызов врача, регистрация прав на недвижимость, получение паспортов и прописки, выписка из домовой книги, выдача соцкарт, получение СНИЛС и другие», — рассказал Брынцалов.

Далее он перешел к теме развития связи в регионе.

«В Московской области в современных условиях одной из задач является увеличение зоны покрытия сотовой связью и передачи данных современными и качественными услугами связи для удовлетворения потребностей наших жителей. На сегодняшний день в Подмосковье покрытие сотовой связью составляет более 97%. По итогам 2023 года число базовых станций операторов — более 25 тысяч. В 83% многоквартирных домов сейчас есть выбор из двух и более провайдеров. Всего же в регионе 380 провайдеров, которые дают доступ к широкополосному интернету», — привел данные парламентарий.

Также Игорь Брынцалов отметил, что одним из направлений нацпроекта является импортозамещение, в рамках которого активно внедряются отечественные разработки.

«На ресурсах единой инфраструктуры технологического обеспечения размещено 60 информационных систем правительства Московской области, в том числе приоритетные проекты: Безопасный регион, информационная система здравоохранения, в том числе ЕМИАС, проект «Моя школа», — сказал он.

Председатель Мособлдумы перешел к теме информационной безопасности — данный проект позволяет обеспечить доверие к информационным системам Московской области со стороны их пользователей. По словам депутата, на сегодняшний день доля защищенных информационных ресурсов и систем в регионе составляет 100%.

«Сервис анализа защищенности и управления уязвимости, запущенный центром информационной безопасности в 2023 году, сканирует в настоящее время все существующие информационные ресурсы Московской области, выявляет уязвимости и разрабатывает рекомендации по их устранению. За время его работы было выявлено более 175 тыс. уязвимостей — все были устранены», — сказал Брынцалов.

Следующий проект — «Цифровые технологии», который направлен на информационную и консультационную поддержку ИТ-компаний региона в части программ грантовой поддержки и льготного кредитования в сфере цифровых технологий, основанных на отечественных разработках.

«Подмосковье — среди лидеров в России по количеству ИТ-компаний и по налоговым отчислениям этих компаний в региональный бюджет. На сегодняшний день в области 13,4 тыс. ИТ-организаций, в которых трудятся свыше 38 тысяч человек. В рамках грантовой поддержки — в 2023 году было подписано 13 соглашений на 1,5 млрд рублей», — дополнил председатель Мособлдумы.

В завершении Игорь Брынцалов рассказал о реализуемых проектах с применением технологий искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что согласно исследованию «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов по данным за 2023 год Московская область занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по применению ИИ в системе государственного управления — уровень внедрения превышает 50%.

На сегодняшний день в Подмосковье запущено более 30 региональных ИИ-проектов по 8 направлениям, охватывающим сферы:

здравоохранение – распознавание медицинских снимков, голосовой ввод медицинской карты;

образование – контроль питания;

городская среда и ЖКХ – контроль за содержанием территорий, безопасность;

строительство – контроль соблюдения сроков строительства и соблюдения правил безопасности;

экология – мониторинг состояния окружающей среды, выявление незаконных свалок, контроль лесных пожаров;

сельское хозяйство – мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения, выявление незаконной нестационарной торговли, контроль безнадзорных животных;

транспорт – контроль безопасности на железнодорожных переездах, видеоанализ состояния автобусов, контроль наличия очередей и чистоты на автобусных остановках, контроль деятельности такси;

государственное управление – робот «Добродел», распознавание документов на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.