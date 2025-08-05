В Балашихе прошла церемония прощания с погибшим пожарным Сапроновым

Почтить память отважного пожарного минутой молчания и воинскими почестями пришли сотрудники МЧС, его коллеги, представители власти и жители региона.

Сапронов в числе первых прибыл на место пожара в жилом доме на улице Флерова. Не колеблясь, он проник в охваченное дымом здание, чтобы убедиться в отсутствии людей внутри. В процессе тушения пожара его состояние здоровья резко ухудшилось, пожарного срочно доставили в больницу, однако усилия врачей оказались безуспешными.

Сапронов посвятил службе более 30 лет. После армии он связал свою жизнь с противопожарной деятельностью, работая в структурах Минобороны и Государственной противопожарной службы. С 2018 года он служил в ГКУ МО «Мособлпожспас», а в 2022 году был назначен командиром отделения. С ноября 2022 года по июль 2023 года участвовал в специальной военной операции.