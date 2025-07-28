Успенская слишком возрастная: Шаляпин женился на 37-летнем кондитере Ольге

Известный шоумен Прохор Шаляпин вновь решил расстаться со статусом холостяка. Он связал себя узами брака с 37-летней Ольгой Вашуриной, кондитером, в рамках шоу «Свадьба вслепую». Общественная Служба Новостей решила выяснить, насколько правдива эта информация.

В разговоре с журналистами Шаляпин отметил, что не может раскрыть все карты касательно нового романа, но подчеркнул, что настроен серьезно.

«Мое сердце сейчас занято. С Ольгой мы прекрасно проводим время, замечательная девушка. Она кондитер — мечта любого мужчины», — отметил он.

Шаляпин добавил, что в настоящее время он полностью погружен в свадебные хлопоты и не имеет возможности долго обсуждать свой выбор.

«Меня успели многие уже поздравить с выбором невесты. А кто-то поздравил дважды за то, что избранница моложе даже меня, что для меня в новинку. Успенская мне отказала, и я нашел ту, которая моложе ее намного», — заявил шоумен.

Он также заявил, что женщины в возрасте Успенской его больше не привлекают, теперь Прохора потянуло на более молодых девушек.