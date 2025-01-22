Звукооформитель «Ленфильма» рассказал, как создаются фоновые шумы в кино

В момент, когда в динамиках звучит команда «Внимание, запись», Сергей Фигнер, звукооформитель киностудии «Ленфильм», начинает свои необычные действия. Он подражает звучанию дождя, шлепая по мокрому полу, а затем использует полиэтилен, чтобы имитировать капли. Фигнер рассказал, как происходит шумовое озвучивание фильмов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Эта работа со звуками, по словам эксперта, требует креативности и навыков, ведь звуковое оформление — это неотъемлемая часть кино, формировавшаяся с древних времен, когда театральные актеры использовали различные способы для создания эффектов, таких как раскаты грома.

Отзначая важность звуков в кино, Фигнер пояснил, что без них реалистичность фильмов заметно снижается. Хотя многие шумы записываются постфактум, без цеха шумового озвучания современное кино было бы невозможно.

В 2023 году студия прошла масштабный ремонт, который расширил ее возможности и позволил использовать разнообразные поверхности и предметы для записи звуков. Например, Фигнер поделился секретами создания различных эффектов — он может использовать крахмал для имитации шагов по снегу или ломать сельдерей, чтобы создать звук, аналогичный ломке человеческой шеи. В его арсенале множество интересных приемов, которые демонстрируют, как звуковые эффекты могут быть художественно воспроизведены, позволяя зрителям поверить в реальность происходящего на экране, не прибегая к насилию над живыми существами.

Сергей Фигнер поделился также своим опытом в области звукодизайна, подчеркивая различия в звучании бьющегося стекла и тарелок. Несмотря на то, что многие звукооформители используют металл для имитации стекла, он считает важным стремиться к аутентичности. На практике, иногда режиссеры требуют натуральных звуков, и тогда приходится разбивать посуду.

Фигнер обучался у Александра Шабельского, который стал основателем звукодизайна на «Ленфильме». Работая над фильмом «Ночной дозор», он создал уникальный звук, комбинируя три элемента для максимальной реалистичности. В своей профессии он часто ориентируется на работу других звукорежиссеров, отмечая впечатляющие моменты, такие как в «Титанике».

«Больше всего меня поразил и вдохновил звук отрывающихся примерзших к двери волос героини Кейт Уинслет в фильме „Титаник“ (12+). Вот это профессиональный подход», — заявил он.