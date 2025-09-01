Звезды рассказали о своих школьных прозвищах в День знаний

Дмитрий Губерниев, Татьяна Буланова и другие вспомнили, как их называли в школе

В День знаний известные артисты и телеведущие рассказали, какие прозвища им давали одноклассники в школьные годы.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что в школе его называли «Губошлеп — губами шлеп-шлеп». По словам Губерниева, сначала он обижался на это прозвище, но поддержка одноклассницы помогла ему принять его с гордостью.

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее прозвища были связаны с фамилией — «Булка» и «Булочка». Она отметила, что не испытывала по этому поводу никаких обид.

Депутат Государственной думы и публицист Анатолий Вассерман сообщил, что в школе его называли «Вася» или «Васька» — сокращенно от фамилии. Иногда его также называли «кот Васька», что, по словам Вассермана, было связано с популярностью этого имени среди домашних животных.

Актриса Эвелина Бледанс отметила, что с первого сентября была очень активным ребенком, а ее прозвище в школе совпадало с фамилией — «Бледанс». Она призналась, что иногда это ее задевало, но сейчас относится к этому спокойно.

Звезды подчеркнули, что школьные годы и связанные с ними прозвища остались для них ярким воспоминанием.