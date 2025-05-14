Звезды «Льда» и «Следа»: кто из детей востребован в российском кино

Юные звезды начинают сниматься в российском кино с 2-3 лет

В российском кинематографе все больше совсем юных лиц: среди них звезды фильмов и сериалов «Лед», «Новые Папины дочки», «Вампиры средней полосы», «Буратино» и «Пищеблок» Виталия Корниенко, Екатерина Червова, Станислав Соломатин и Екатерина Темнова, сообщает «Вечерняя Москва».

Корниенко получила свою первую роль в кино еще в двухлетнем возрасте, к своим 14 годам она успела сыграть в десятке лент, среди которых «Лед» и «Вампиры средней полосы». В выходящем в следующем году «Буратино» девочка исполнила главную роль.

10-летняя Екатерина Червова получила известность благодаря роли Элли в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Вторая часть уже в производстве.

14-летний Станислав Соломатин сыграл роли в сериалах «Фишер» и «Пищеблок» и уже служит в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков.