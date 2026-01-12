сегодня в 17:51

Звезды фигурного катания выступят на ледовом шоу «Щелкунчик» в Серпухове 18 января

Ледовое шоу «Щелкунчик» с участием Татьяны Навки и Петра Чернышева пройдет 18 января на Центральной ледовой арене парка Питомник в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 12 по 18 января в парках городского округа Серпухов запланировано 13 регулярных мероприятий для посетителей всех возрастов. Программа включает активности по разным направлениям.

Ключевым событием недели станет ледовое шоу «Щелкунчик», которое состоится 18 января в парке Питомник на Центральной ледовой арене. В представлении примут участие звезды фигурного катания Татьяна Навка и Петр Чернышев. Начало шоу в 17:00, вход свободный.

Актуальная информация о мероприятиях размещается в официальных сообществах МАУК «Парки Серпухова» во «ВКонтакте» и Telegram. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.