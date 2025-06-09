Звездный адвокат прокомментировал информацию о якобы ВИЧ-статусе Киркорова
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Недавно российский терапевт Андрей Звонков, известный своими комментариями о здоровье знаменитостей, высказал предположение о том, что резкое снижение веса Филиппа Киркорова может быть связано с ВИЧ-инфекцией. При этом никаких подтверждающих фактов он не предоставил. Звездный адвокат Дмитрий Краснов прокомментировал это заявление, сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, постановка диагнозов на основе внешнего вида пациента без изучения его медицинской карты является признаком некомпетентности и нарушения профессиональной этики со стороны врача.
«Это клевета, по сути, данный доктор не может подтвердить свои слова никак документально и выносит вердикт, что артист болен ВИЧ-инфекцией. Разумеется, за клевету и информацию, которая порочит честь и достоинство человека, согласно статье 128.1 Уголовного кодекса РФ, может грозить наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до 2 лет», — отметил Краснов.
Он также подчеркнул, что высказывание врача было сделано публично, что может повлечь за собой еще более строгое наказание. В данном случае нарушителю может быть назначен штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет, добавил адвокат.
Краснов заключил, что у певца есть все основания обратиться в суд с иском против врача за распространение клеветы.