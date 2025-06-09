Звездный адвокат прокомментировал информацию о якобы ВИЧ-статусе Киркорова

Недавно российский терапевт Андрей Звонков, известный своими комментариями о здоровье знаменитостей, высказал предположение о том, что резкое снижение веса Филиппа Киркорова может быть связано с ВИЧ-инфекцией. При этом никаких подтверждающих фактов он не предоставил. Звездный адвокат Дмитрий Краснов прокомментировал это заявление, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, постановка диагнозов на основе внешнего вида пациента без изучения его медицинской карты является признаком некомпетентности и нарушения профессиональной этики со стороны врача.

«Это клевета, по сути, данный доктор не может подтвердить свои слова никак документально и выносит вердикт, что артист болен ВИЧ-инфекцией. Разумеется, за клевету и информацию, которая порочит честь и достоинство человека, согласно статье 128.1 Уголовного кодекса РФ, может грозить наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы до 2 лет», — отметил Краснов.

Он также подчеркнул, что высказывание врача было сделано публично, что может повлечь за собой еще более строгое наказание. В данном случае нарушителю может быть назначен штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет, добавил адвокат.

Краснов заключил, что у певца есть все основания обратиться в суд с иском против врача за распространение клеветы.