сегодня в 09:39

Звезде «Солдат» Маклакову пришлось обратиться к врачам из-за проблем с сердцем

Звезде «Солдат», «главному прапорщику» 64-летнему Алексею Маклакову пришлось обратиться к врачам. У него, предположительно, нашли болезнь сердечно-сосудистой системы, сообщает SHOT .

Маклаков рассказал врачам, что у него появляются сильные боли в груди. Они провели обследование.

На фоне найденной болезни сердечно-сосудистой системы Маклакову посоветовали полностью отказаться от спиртного.

Врачи предупредили, что в случае несоблюдения рекомендаций могут возникнуть проблемы. Например, инфаркт, сердечная недостаточность или инсульт.

