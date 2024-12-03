Звезде сериала «Воронины» Фроловцевой потребовалась экстренная медпомощь

76-летняя артистка обратилась за экстренной помощью. Докторам она рассказала, что в сердце часто возникает боль. У нее учащенный пульс и появляются неприятные ощущения, которые отдают в руку.

Во время анализов врачи заметили, что у женщины фибрилляция предсердий. Это может привести к появлению тромбов в камерах сердца и в дальнейшем — к инсульту.

Фроловцеву лечили в стационаре. Ей прописали список препаратов.

Ранее Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию.