Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили раковую опухоль

Звезда сериала «Воронины» не так давно обратилась к врачам. Она жаловалась на боли в груди. Медики провели осмотр и отправили актрису на маммографию.

В результате исследования у Фроловцевой нашли злокачественную опухоль. Актрисе заявили, что у нее онкологическое заболевание.

Медики приняли решение прооперировать звезду. Фроловцева уже пережила хирургическое вмешательство — ей удалили раковую опухоль. Сейчас актриса восстанавливается, чувствует себя хорошо.

Дальше Анну Васильевну ждет гормональная терапия и химиотерапия.

Фроловцева обрела популярность благодаря роли Галины Ивановны в сериале «Воронины». В 2020 году из-за онкологического заболевания скончался ее экранный муж, роль которого воплотил Борис Клюев.