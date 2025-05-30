Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная осталась без бизнеса в России

В РФ на 99% закрыли IT-бизнес звезды популярного в нулевых сериала «Клуб» Анастасии Задорожной, сообщает Mash .

Почти закрыто ООО «Скайхат», которое работало в сфере облачного хранения данных. Вторым совладельцем компании был Юрий Д.

Актриса пришла в IT-бизнес вместе с мужем-айтишником, а затем вместе с семьей уехала в США. Несмотря на это, в прошлом году она зарегистрировала фирму в РФ.

Недавно ее ООО прикрыли. Однако практически сразу появился «Скайхат Лабз», директором указан тот же мужчина, а имя артистки исчезло из списка учредителей.

Задорожная пояснила, что в ее семейном бизнесе произошло перераспределение деятельности.