Звезда «Менталистки» Синицкая заявила, что россиянам не хватает ответственности

На телеканале ТВ-3 стартовал показ мистического проекта «Менталистка». Одна из актрис картины Евгения Синицкая рассказала о работе над своим персонажем, а также на примере другого своего фильма ответила на вопрос, какими в современном мире должны быть мужчины и женщины, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам артистки, съемки в «Менталистке» стали для нее первым опытом в фантастическом жанре. Однако Синицкая отметила, что ее персонаж не наделен никакими необычными способностями. Поэтому актрисе пришлось сосредоточиться на психологической составляющей образа.

Артистка призналась, что больше всего ее привлек неожиданный поворот в развитии героини. Зрители сначала воспринимают персонаж определенным образом, но к концу истории он раскрывается совсем с другой стороны. Синицкая подчеркнула, что съемки позволили ей опробовать новые профессиональные приемы и методы актерского мастерства.

Синицкая также на примере фильма «По-мужски» ответила на вопрос, какими должны быть настоящие мужчины и женщины в современном мире. В этом фильме актриса исследовала проблему гендерных стереотипов.

«Мы привыкли говорить о том, что общество требует многого от женщин — родить, выйти замуж, соответствовать стандартам. Но мы редко говорим о том, под каким прессингом находятся мужчины. Сейчас в социальных сетях я наблюдаю настоящую „войну полов“: мужчины тоскуют по патриархальному укладу, а женщины больше не хотят жить в старых рамках. Я не хочу подливать масла в этот огонь, рассуждая о том, кто и что „должен“. Для меня важнее другое: сейчас мы теряем чувство ответственности. И именно ответственность — это то самое качество, которое должно преобладать в каждом человеке, независимо от пола», — заявила Синицкая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.