Звезда «голой вечеринки» Настя Ивлеева снова стала монашкой

Блогер Анастасия Ивлеева, чья карьера была поставлена на паузу после резонансной «голой вечеринки» в московском «Мутаборе», может вернуться в кино уже в 2026 году. Блогер приняла участие в работе над вторым сезоном популярного сериала «Монастырь», рассказал изданию «Абзац» телекритик Александр Горбунов со ссылкой на источники в съемочной группе.

Последние два года Ивлеева практически не присутствовала в медиаполе. После «голой вечеринки» новые предложения о сотрудничестве резко сократились, а сама знаменитость сосредоточилась на частной жизни и ведении фермерского хозяйства. Однако телепроект «Монастырь», ставший одним из самых обсуждаемых в 2022 году, может снова вернуть ее в центр внимания.

Телекритик Александр Горбунов заявил, что факт участия Ивлеевой в продолжении проекта подтвердили сразу несколько его источников из съемочной группы. Официально создатели сериала эту информацию пока не афишировали.

«Пока неизвестно, оставят ли с ней эпизоды в конечном монтаже. Но факт того, что ее допустили до съемок, говорит о многом. С ней лежат проекты на полке», — отметил критик.

Первый сезон «Монастыря» вызвал бурную дискуссию из-за провокационных сцен и специфической интерпретации религиозной темы. В сериале рассказывается московской тусовщицы в исполнении Ивлеевой, ищущей спасения в вере.

Первоначально выход продолжения «Монастыря» планировался на 2025 год, однако премьера неоднократно переносилась. Согласно актуальным данным, релиз второго сезона ожидается в 2026 году, хотя точная дата релиза сериала на стриминговых платформах до сих пор не названа.

