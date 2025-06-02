Звезда «Дома 2» Май Абрикосов открыл клининговую компанию и живет отшельником

Звезда золотого состава реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (настоящее имя – Роман Тертишный) открыл клининговую компанию. Он уже несколько лет живет отшельником в деревне и занимается огородом, сообщает Mash .

В конце апреля Абрикосов зарегистрировал ИП на родине — в селе Коротояк Воронежской области. Он рассказал, что открыл клининговую компанию. Сам руководит, а для уборки помещений набрал бригаду.

В последнее время Абрикосов живет аскетично, тихо. Он выращивает и разводит смородину.

Также экс-участник ТВ-шоу критикует проект. От стресса после «Дома-2» ему пришлось лечить неврозы. Еще мужчина не одобряет телеведущую и певицу Ольгу Бузову и не поддерживает отношений ни с кем из участников.