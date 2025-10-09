Звезда «Беглеца» Рон Дин скончался в 87 лет

Известный актер Рон Дин, известный массовому зрителю по фильмам с актером Томом Крузом, ушел из жизни в возрасте 87 лет. Информацию о смерти подтвердила его жена Мэгги Нефф, сообщив о продолжительной борьбе с серьезным недугом, пишет «Царьград» со ссылкой на TMZ.

По словам супруги актера, Дин длительное время противостоял тяжелой болезни.

«Он ушел из жизни ровно в 4 часа дня, после того как его любимые сестры попрощались с ним. Он держался, как воин, чтобы попрощаться со своими младшими сестрами. Потом мы остались одни, я держала его за руку, он доверился мне, когда я сказала ему, что это все нормально», — рассказала жена покойного актера.

Рон Дин родился в штате Иллинойс 15 августа 1938 года. За свою продолжительную карьеру он принял участие в 88 кинопроектах, включая такие известные фильмы, как «Рискованный бизнес», «Цвет денег» и «Коктейль», в которых также снимался Том Круз. Также массовый зритель знает его по фильмам «Беглец» и «Руди».

