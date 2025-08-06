Зрителям напомнили главные события первого сезона «Уэнсдэй» из-за выхода второго

Перед просмотром нового сезона сериала «Уэнсдей» зрителям предложили вспомнить ключевые моменты из первого: сюжет, друзей и врагов главной героини и тайны, которые еще ждут разгадки, сообщает Kino.mail.ru .

Первые четыре серии нового сезона уже вышли на Netfix. Создатели не раскрывают подробностей сюжета, но проект сохранил свою мрачную атмосферу и расширит вселенную.

Первый сезон начинается с перевода Уэнсдей в академию «Невермор», это так называемая школа для «изгоев», где когда-то учились ее родители. Несмотря на замкнутость, героиня постепенно сближается с соседкой по комнате — оборотнем Энид Синклер, пчеловодом-экстрасенсом Юджином Оттингером.

Ее внимание еще привлекает бариста из кофейни «Флюгер» Тайлер Гэлпин, который также является сыном местного шерифа. Уэнсдей испытывает к нему симпатию. Вскоре в лесу неподалеку погибает ученик Роуэн Ласлоу. Девушка становится свидетельницей атаки неведомого чудовища, которое принадлежит к древнему виду. После этого героиню начинаю преследовать видения о прошлом, где о возвращении зла предупредает ее предок — ведьма Гуди Аддамс.

В середине сезона в школу приезжают родители девушки Мортиша и Гомес. Тогда Гомеса обвиняют в убийстве Гаррета Гейтса, которое было 30 лет назад. По словам Мортиши, убитый преследовал ее и пытался отравить других ребят. Во время конфликта Гомес случайно стал причиной его смерти. Поздее Уэнздей удается восстановить справедливость

Вскоре девушка узнает, что таинственным древним чудовищем является то, кто ей нравится — Тайлер Гэлпин. При этом парень признается, что его кто-то контролирует. Расследование выводит ребят на школьную учительницу мисс Торнхилл, которая хотела провести ритуал, чтобы воскресить умершего брата, но школьники ей помешали.

В финале первого сезона Уэнсдей получает анонимные снимки и сообщение с угрозой. Скорее всего эту линию продолжат во втором сезоне. А исполнительница главной роли Джейн Ортега рассказала, что в начале сезона Уэнсдей похищают.

По словам создателей шоу, они с самого начала планировали снять несколько сезонов. При этом третий они уже подтвердили. Как отметили авторы, у них проработан четкий план развития персонажей сериала.