Зрители раскритиковали новый показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке

Модный показ Victoria’s Secret прошел в первый раз после многолетнего перерыва — с 2018 года. Зрители раскритиковали его и назвали самым скучным шоу в истории, сообщает газета « Известия » со ссылкой на материал Daily Mail.

Многих фанатов не устроило, что компания больше не придерживается высоких стандартов. Victoria’s Secret, наоборот, старается прибегнуть к социальной повестке. Например, в мероприятии участвовала модель-трансгендер* Алекс Консани.

Сам показ проходил «бездушно», считают пользователи. Некоторые зрители заметили, что во время выступления даже накладывались фальшивые аплодисменты, поскольку посетители мероприятия никак не реагировали на происходящее.

Ранее сообщалось, что после ухода из России компания Victoria’s Secret оказалась на грани банкротства. На это также повлияло привлечение для рекламы бодипозитивщиц, из-за которых в ЕС и Соединенных Штатах закрылось большое количество фирменных магазинов.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.