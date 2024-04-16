Зоя Богуславская рассказала о начале актерского пути Олега Меньшикова

Вдова Андрея Вознесенского, драматург Зоя Богуславская рассказала, что когда актер Олег Меньшиков начинал свой путь в профессии, то был «эталоном застенчивости». Об этом сообщает «СтарХит» .

В конце 80-х — начале 90-х годов Богуславская стояла у истоков премии «Триумф», в рамках нее награды вручали молодым артистам. Одну из статуэток получил Меньшиков.

«Олег — очень застенчивый человек! Знаете, как он первый раз пришел к нам? Получил премию „Триумф“ и пришел забрать ее. Мы сидим в особняке. Вдруг подходит охранник и говорит: „Спрашивают Зою Борисовну. Какой-то парень. Я не хотел пускать, но он попросил позвать вас“. Когда я вышла, то не узнала его — кепка надвинута на глаза, никакого парадного костюма», — поделилась драматург в телепрограмме «Малахов».

Она добавила, что в молодости у актера не было элегантности. Он одевался и выглядел как рабочий. Богуславская смеялась над ним и называла «эталоном застенчивости». При этом между ней и Меньшиковым завязалась дружба. Литератор помогла будущей знаменитости раскрыться, а также показала, как нужно себя вести.