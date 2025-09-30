Змеи и обезьяна: в Санкт-Петербурге снимают сериал «Жены спасателей»

Руководитель съемочного процесса Елена Яковлева заявила, что на съемках мелодрамы «Жены спасателей» зачастую сама жизнь вмешивается в сценарий, а лису и енота заменили на гремучих змей и обезьяну, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Наши спасатели приходят первыми и оказываются в ситуации, когда необходимо срочно принимать меры. Понятно, что отловом животных должна заниматься специальная служба, но наши герои не могут бросить людей в опасности. Ребята вынуждены искать змей, ловить их, рискуя жизнью. У них нет спецоборудования. Ловят с помощью подручных средств», — рассказала режиссер.

По ее словам, часто съемки оказываются реальной бытовой ситуацией, друзья из МЧС поделились с ней интересными случаями, происходящими в их практике.

Сериал реалистично отображает будни сотрудников службы спасения. Исполнение ролей спасателей, даже в кинематографической обстановке, требует значительных усилий от актеров. Хотя в сценах присутствуют дублеры, многие сложные элементы актеры выполняют самостоятельно. Режиссер отметила, что «каждый актер прошел специализированный курс подготовки в учебных центрах МЧС, где они усердно тренировались, чтобы максимально достоверно и эффектно воплотить своих персонажей».

