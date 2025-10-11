Злостный уклонист от армии: на блогера Литвина могут завести уголовное дело

Против 25-летнего блогера Михаила Литвина могут возбудить уголовное дело. Возможная причина — злостное уклонение от воинской обязанности и полное игнорирование трех повесток с начала осени, сообщает SHOT .

По имеющейся информации, Литвину с начала осени отправили минимум 3 повестки. Блогер получил их, но проигнорировал.

В военном комиссариате требуют, чтобы Литвин приехал и прошел медкомиссию для получения категории.

На блогера, который на публике рассказал о покупке военного билета, могут возбудить уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса России (уклонение от прохождения службы), ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Помимо этого, блогера могут объявить в розыск, если он не придет в военкомат и не пройдет медицинскую комиссию для получения категории.

