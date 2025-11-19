Зимний сезон откроется с более чем 50 мероприятиями в парках Каширы

Зимний сезон стартует 1 декабря в парках культуры и отдыха городского округа Кашира. Для жителей и гостей подготовили более 50 развлекательных и культурных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В парках Каширы в рамках проекта «Зима в Подмосковье» организуют насыщенную программу для посетителей. В течение зимних месяцев на территории парков будут работать пункты общественного питания и прокат спортивного инвентаря. Для удобства гостей откроется зона «Теплый очаг», где можно согреться и отдохнуть.

В этом сезоне в парках появится резиденция и почта Деда Мороза, а также будут доступны интерактивные игры, театральные постановки и различные активности.

«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем жителей и гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках. «Зима в Подмосковье» уже стала узнаваемым брендом. В течение зимнего сезона у нас будет работать резиденция и почта Деда Мороза. Для гостей парков будут доступны активности, интерактивные игры, театральные постановки», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Посетителей ждут новогодние елки, спектакли, выставки, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и другие культурные события. Организаторы обещают создать атмосферу праздничного уюта и радости для всех гостей парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.