Зимний праздник состоится в Волоколамске 21 декабря

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Для жителей и гостей города Волоколамского городского округа сотрудники культурно-досугового центра «Кашино» подготовили программу «Зимние рекорды». Здесь каждый сможет продемонстрировать свою физическую подготовку, а также умения и навыки в различных видах спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет 21 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Принять участие в зимнем празднике могут граждане любого возраста.

Гостей ждет:

зарядка «Олимпийские резервы»,

массовый забег «Парковая миля»,

спортивная анимационная программа «Зимние старты».

На протяжении всего мероприятия будет работать самоварная станция, где любой желающий сможет отведать горячего вкусного чая. Активности на свежем воздухе станут приятным дополнением к зимним выходным.

Начало запланировано 21 декабря в 12:00 по адресу: г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 3.

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