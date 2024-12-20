Зимний праздник состоится в Волоколамске 21 декабря
Фото - © КДЦ «Кашино»
Для жителей и гостей города Волоколамского городского округа сотрудники культурно-досугового центра «Кашино» подготовили программу «Зимние рекорды». Здесь каждый сможет продемонстрировать свою физическую подготовку, а также умения и навыки в различных видах спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие пройдет 21 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Принять участие в зимнем празднике могут граждане любого возраста.
Гостей ждет:
- зарядка «Олимпийские резервы»,
- массовый забег «Парковая миля»,
- спортивная анимационная программа «Зимние старты».
На протяжении всего мероприятия будет работать самоварная станция, где любой желающий сможет отведать горячего вкусного чая. Активности на свежем воздухе станут приятным дополнением к зимним выходным.
Начало запланировано 21 декабря в 12:00 по адресу: г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 3.
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