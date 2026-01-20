Зимний квест «Холодные игры» пройдет 24 января в лесопарке Гальчино Домодедово

Квест «Холодные игры» для подростков и молодежи состоится 24 января в лесопарке «Гальчино» в Домодедово. Участников ждут командные соревнования, индивидуальные испытания и развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

24 января в лесопарке «Гальчино» в Домодедово пройдет зимний квест «Холодные игры» для подростков и молодежи от 14 лет. Программа мероприятия включает командные игры, соревнования в формате «один на один», квест-игру, развлекательную часть и финальное награждение.

Игровые зоны будут работать с 12:00 до 15:00. Основная квест-игра запланирована с 13:00 до 14:30, развлекательная программа — с 14:30 до 15:00, а награждение победителей состоится в 14:50.

Для участия требуется предварительная регистрация. Ссылка и QR-код размещены в афише и социальных сетях городских парков Домодедово. К участию приглашаются жители и гости города старше 14 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.