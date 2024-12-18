Зимние рекорды установят в Центральном парке Долгопрудного

Отметим, спортивное общеобластное мероприятие пройдет в 80 парках Подмосковья. Для гостей проведут массовые забеги, мастер-классы по зимним видам спорта и многое другое.

В Центральном парке Долгопрудного праздник будет не только спортивным, но и очень добрым. Его решили посвятить людям с ограниченными возможностями здоровья и подготовили разнообразные активности, чтобы особенные детки смогли интересно провести время.

Стартует мероприятие в 12:00 на площади у новогодней елки с веселой и динамичной разминки. Далее можно будет перевести дух в спортивной мастерской, которая расположится в деревянном домике. Или согреться горячим чаем на традиционной самоварной станции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.