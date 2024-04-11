Журналист РИАМО выпустил книгу и стал лауреатом главного литературного хоррор-проекта России

Участники конкурса должны были создать историю в жанре фолк-хоррор, в которой бы присутствовали элементы народной культуры и новые, ужасающие интерпретации. Роман Валерия Горшкова «Пазори», что означает северное сияние, попал в шорт-лист. В честной борьбе писатель обогнал более 200 конкурсантов. Горшков оказался в тройке лучших вместе с именитыми авторами — Александром Мендыбаевым и Марком Качимом.

«Занять второе место в конкурсе было очень приятно и неожиданно. Это моя первая книга в жанре хоррор, и тут сразу такая высокая оценка от признанного мастера ужасов Михаила Парфенова», — поделился Валерий Горшков, писатель и журналист РИАМО.

По словам автора, его произведение создано на основе ненецких мифов. Фундаментом романа послужили шаманские обряды, с которыми сталкивается главный герой — скептически настроенный палеоантрополог, отправившийся на Ямал для раскопок останков мамонтенка и древних людей.

Валерий признался, что идея для книги пришла ему, когда он задумался о написании истории о северных сияниях, похищающих людей. Замысел плотно засел в голове еще во времена учебы в университете, когда Горшков писал диплом о гибели тургруппы Игоря Дятлова.

Одна из мистических версий гласила, что громкое происшествие, случившееся на Северном Урале в 1959 году, случилось из-за «зова предков» — явления, когда инфразвук от северных сияний вводит людей в транс и заставляет их следовать за полярной звездой.

«Ямал в качестве локации также выбрал, исходя из конкурсного задания, и еще потому, что там самые красочные разноцветные сияния из-за расположения за полярным кругом. Вдохновлялся легендами коренных жителей Ямала — ненцев и селькупов, читал научные и журналистские статьи, смотрел видео, изучал культуру и язык, вникал в сложности шаманизма», — рассказал писатель.

Валерий Горшков решил воплотить в жизнь давнюю задумку благодаря конкурсному заданию. Последнее предписывало, чтобы действие произведений происходило в удаленном или изолированном месте, а также было связано с природой и древними обрядами.

Организаторами конкурса стали популярный литературный портал «Литнет» и ведущий хоррор-проект России «Самая страшная книга». Романы победителей будут изданы в формате аудиокниг, которые озвучат профессиональные актеры.