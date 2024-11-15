Жуковский театр «Стрела» отмечает 40-летие

Глава Жуковского в своих социальных сетях поздравил коллектив, основателя и главного режиссера театра, заслуженного работника культуры РФ Наталью Ступину и художественного руководителя «Стрелы» Сергея Золкина с праздником. Он поблагодарил их за служение театру, искусству, большой вклад в культурное развитие города.

Театр «Стрела» — это гордость Жуковского, ваши спектакли всегда достойны восхищения и самых бурных оваций. ⁣Я желаю театру процветания, блестящих премьер, творческих успехов, актерам — ярких ролей, энергии, вдохновения и громких аплодисментов», — написал Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.